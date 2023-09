SPD schickt Wiesn-Grüße durch München – mit saftigem Seitenhieb an die Konkurrenz: Dafür hagelt es Kritik

Von: Felix Herz

Hat sich die SPD Bayern mit diesem Beitrag eher selbst geschadet? Diesen Anschein hat es zumindest auf X. Der Seitenhieb ging wohl nach hinten los.

München – Nur noch knapp zwei Wochen und die Landtagswahlen in Bayern finden statt – am Sonntag, 8. Oktober, dürfen die Menschen im Freistaat an die Wahlurne. Kein Wunder also, dass der Wahlkampf derzeit richtig heiß läuft. So war Bundeskanzler Olaf Scholz vor Kurzem in Nürnberg zur Wahlkampf-Unterstützung, Markus Söder beendete den CSU-Parteitag mit deftigen Kampfansagen. Selbstverständlich ist dabei auch das Netz Schauplatz des Wahlkampfes – und die SPD Bayern wollte wohl mit einem markanten Spruch gegen die aktuelle Regierung schießen. Ob das gelungen ist?

„Lieber die Maß voll ...“ – SPD Bayern schießt gegen Aiwanger und Söder

Auf X (vormals Twitter) postete der offizielle SPD-Bayern-Account ein Foto Wahlkampf-Wagens der Partei am Rande der Wiesn. Darauf steht, neben einem vollen Maßkrug, zu lesen: „Lieber die Maß voll als das Maß ist voll.“ Wahlwerbung im Rahmen des Oktoberfestes? Gelinde gesagt nicht so gern gesehen, das musste sich vor allem CSU-Chef Söder anhören, nachdem er den Anstich-Tag für einen markanten Spruch genutzt hatte.

Mit dieser Wahlwerbung im Rahmen der Wiesn holte sich die SPD Bayern massive Kritik im Netz ein. Zu dem Foto gab es nämlich auch noch harte Worte in Richtung Aiwanger. © Screenshot SPD Bayern / X (Twitter)

Noch heftiger kam bei den Nutzern auf X aber die Überschrift zu dem Beitrag der SPD Bayern an. So schrieben die Sozialdemokraten über das Foto: „Lieber eine volle Maß als ein Rechtspopulist in der Staatsregierung. Wir wünschen eine schöne letzte #Wiesn-Woche!“ Ein ziemlich saftiger Seitenhieb, gerichtet wohl an Hubert Aiwanger im Rahmen der Flugblatt-Affäre – und an Söder, der weiter mit dem in Kritik geratenen Freie-Wähler-Chef in der bayerischen Staatsregierung zusammenarbeitet.

„Immerhin hat die Maß bald mehr Prozente als ihr.“ – Heftige Kritik an SPD-Beitrag

Unter dem Beitrag der SPD Bayern sammeln sich zahlreiche Antworten, die den Post sehr kritisch bewerten. Vor allem aus dem konservativen Lager müssen sich die Sozialdemokraten starke Widerworte anhören. Unter anderem der Spitzenkandidat der AfD für Oberbayern nahm den Beitrag zum Anlass, die SPD zu kritisieren.

Ein User schrieb zum Beispiel auch, dass es doch aus Sicht der SPD Bayern Zeit wäre, die Agentur zu wechseln. Und wieder ein anderer Nutzer schrieb: „Immerhin hat die Maß bald mehr Prozente als ihr.“ Fast 350 Antworten sammelte der SPD-Beitrag – bei knapp 200 Likes. Allein daran lässt sich der Erfolg des Postings natürlich nicht bewerten – die lesbaren Reaktionen sind aber überwiegend kritisch. (fhz)

