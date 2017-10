Pferde-Drama: Augustiner-Ross stirbt mitten in der Stadt

Trauriger Zwischenfall am drittletzten Wiesn-Tag: Ein Pferd der Brauerei Augustiner kollabiert mitten auf der Straße. Auch die Einsatzkräfte können nichts mehr für das Tier tun.

München - Es war der letzte Weg eines einst stolzen Pferdes der Augustiner-Brauerei. Am Sonntagnachmittag kollabierte das Ross, ein tiefschwarzes Percheron, auf der Schwere-Reiter-Straße (Neuhausen). Weder der zuständige Kutscher noch die schnell eingetroffenen Ärzte konnten das Leben des Tieres retten – Pferde-Drama mitten in München!

Nach ersten Vermutungen der Brauerei ist der Kaltblüter an einem Riss der Hauptschlagader gestorben. Das Ross war in einem Sechser-Gespann auf dem Weg von der Wiesn in den Stall an der Tiermedizinischen Fakultät der LMU. Es gehörte einem Besitzer im bayerischen Wald.

+ Prächtige Tiere: Sechs Percherons ziehen die Kutsche der Augustiner-Brauerei. © Haag

Nachmittags prachtvoll geschmückt vor dem Augustinerzelt

Während des Oktoberfestes stehen die Pferde meist an den Nachmittagen prachtvoll geschmückt vor dem Augustiner­zelt in der Wirtsbudenstraße auf der Wiesn. Die kraftvollen Tiere samt der mit Blumen geschmückten Anhänger mit den Holzfässern sind beliebte Fotomotive bei Einheimischen wie Touristen. Doch Tierschützer fordern regelmäßig ein Verbot dieser Gespanne in der Hektik des Wiesnalltags.

Das tote Tier wurde von der Feuerwehr mit einem Kran auf einen Lastwagen verladen und abtransportiert.

