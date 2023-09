Lämmer aus dem Paradies – Vom Gutshof Polting auf die Teller in Kufflers Weinzelt

Von: Leoni Billina

Teilen

Franz Riederer von Paar, Weinzelt-Wirt Stephan Kuffler, Leonhard Riederer von Paar auf dem Gutshof Polting (v.li.) © picture-takery

Die Lämmer vom Gutshof Polting in Niederbayern sind eine Delikatesse, die auch in Kufflers Weinzelt auf dem Oktoberfest geliefert werden. Ihr Leben verbringen sie glücklicher als so manch andere Artgenossen.

Grüne Wiesen, weite Felder, eine grasende Schafsherde. Das ist kein Kitsch aus einem Bilderbuch – sondern schöne Realität auf dem Gutshof Polting in Niederbayern. Der Gutshof beliefert einen großen Teil der deutschen Spitzengastronomie mit seinen Produkten. Besonders bekannt ist er für die Lämmer – die auch in Kufflers Weinzelt während der Wiesn auf der Speisekarte stehen.

Leonhard Riederer von Paar hat den Gutshof vor zwei Jahren übernommen und führt ihn in fünfter Generation gemeinsam mit seiner Frau Henrietta und seinen Eltern Franz und Bernadette: Die Familie betreibt Ackerbau, Teich- und Forstwirtschaft. Über die Jahre haben sie ihre Produktpalette erweitert und beziehen außerdem Reh und Geflügel, Fische und Spanferkel aus der Region. Die Leidenschaft der Familie ist allerdings ihre traditionsreiche Schafzucht. Augenmerk wird dabei besonders auf das Wohlbefinden der Tiere gelegt. Leonhards Vater hat die Philosophie ihres Hofes zusammengefasst: „Es gibt auch ein Leben vor dem Tod – und das muss so schön wie möglich sein.“ Und Weinzelt-Wirt Stephan Kuffler sieht das genauso.

Die Lämmer werden auf dem Gut geboren, wachsen dort auf und werden vor Ort auch geschlachtet.

750 Mutterschafe – Merinoschafe – leben auf dem Hof, sie werden dort geboren, wachsen dort auf und werden dort geschlachtet. Gerade der letzte Punkt ist wesentlich – sowohl fürs Tierwohl als auch für die Qualität des Fleischs, sagt Leonhard Riederer. „Die Lämmer werden bei uns im Betrieb geschlachtet, sie haben keinen Stress durch lange Transportwege.“ Geschlachtet, zerlegt, verpackt – all das passiert im Betrieb vor Ort.

Und davor genießen sie ihr Leben auf rund 120 Hektar Land. Dort wird zum einen Gerste, Hafer, Weizen, Mais und Soja angebaut – Futter für die Schafe. Zum anderen dürfen sich die Tiere mit ihren Lämmern hier austoben und grasen. Wiesen und Äcker rund um den Hof wurden in Grünland umgewandelt, Kleegras für die Schafe zum Weiden.

Merinoschafe bekommen besonders oft Zwillinge.

Um die 1500 Lämmer werden im Jahr auf dem Gutshof geboren. Die Merinoschafe bekommen – anders als andere Rassen – ganzjährig Lämmer. Spannend, dass es hauptsächlich Zwillingsgeburten seien, sagt Leonhard. Weinzelt-Wirt Stephan Kuffler ist zu Besuch im Gutshof Polting – und nicht zum ersten Mal begeistert von den Haltungsbedingungen der Schafe. Er sei selbst Jäger und esse Fleisch, sagt er. „Aber es ist wichtig, der ganzen Sache respektvoll entgegenzutreten.“ Dazu gehört, wie das Tier gelebt hat, bevor es geschlachtet wird. „Wichtig ist das Bewusstsein, dass Fleisch mehr ist als das Sonderangebot in der Fleischwühltruhe im Supermarkt“, sagt der Wiesn-Wirt.

Bald findet das Oktoberfest statt – für Leonhard Riederer und seinen Betrieb auch eine Herausforderung. Mittlerweile hat er jedoch bereits Erfahrung mit der Wiesn: „Wir freuen uns, wenn es weiterhin so gut läuft und wir mit unserem kleinen Laden mitmischen dürfen“, sagt er und lacht.