Kaulitz-Brüder feiern Wiesn-Premiere mit Barbie-Look

Von: Lisa Metzger

Teilen

Die Brüder Bill und Tom Kaulitz, bekannt durch ihre Band Tokio Hotel, sind in diesem Jahr das erste Mal auf dem Oktoberfest. Dafür hat sich vor allem Bill einen besonderen Trachtenlook überlegt.

München - Mit Lieder wie „Durch den Monsun“ sind die beiden Brüder vor rund 22 Jahren mit ihrer Band Tokio Hotel berühmt geworden. Seitdem touren sie durch die Welt, waren schon auf allen großen Bühnen. Dieses Jahr haben die beiden eine Premiere: Das Oktoberfest – denn auf diesem waren sie bislang noch nicht.

Bill Kaulitz als Barbie: Der 34-Jährige ist für seine Extravaganz bekannt

Die 34-Jährigen Brüder haben sich für ihren Auftritt auf der Wiesn extra fein herausgeputzt. Vor allem Bill hatte da einen besonders ausgefallenen Wunsch: Inspiriert oder nicht vom Barbie-Film erschien er ganz in Pink: Mit einer blonden Mähne, einem rosa Janker und einer metallic-pinken Lederhosen und hochhackigen magentafarbenen Stiletto-Boots kam er dem Original zumindest sehr nahe. Sogar die Fingernägel und das Designer-Täschen waren farblich darauf abgestimmt.

Grüße aus dem Geisterpalast: Bill und Tom Kaulitz auf der Wiesn. © Agency People Image/Lara Nunn

Da hingegen wirkte sein Bruder, Tom Kaulitz, fast schon bieder: eingehüllt in ein weißes Trachtenjackett mit einer dunkelgrünen Weste und einer traditionell bedruckten weißen Lederhosen.

Oktoberfest 2023: Bill Kaulitz trägt Lederhose von Münchner Designerin

Der Barbie-Look von Bill hat aber auch seinen Preis: Die metallic-pinke Lederhosen kostet laut Recherche der Bildzeitung schlappe 1800 Euro, angelblich angefertigt von der Münchner Designerin Pia Bolte. Was er für Hemd, Weste und Socken – ein absolutes Muss zu diesen Schuhen – ausgegeben hat, ist nicht bekannt. Bill soll sie aber bei „Trachten Angermeier“ in München gefunden haben.

Musiker Bill Kaulitz war ein wahrer Blickfang mit seiner pinken Lederhose im Käferzelt. © Felix Hörhager/dpa

Bill und Tom Kaulitz feiern ohne Heidi Klum auf der Wiesn

Zusammen mit zahlreichen anderen Promis feierten Barbie-Bill und sein Bruder Tom ausgelassen im Käferzelt: Tanzten auf den Bierbänken und ließen sich auch die Brotzeit gut schmecken. Gut gestärkt müssen die zwei auch sein: Derzeit sind sie mit einem ganzen Filmteam unterwegs für ihre neue Netflix-Dokumentation, die das Leben der Brüder abbilden soll. Tom‘s Ehefrau, das berühmte Model Heidi Klum, war den beiden nicht mit aufs Oktoberfest gefolgt – vielleicht aus einem Grund: Sie leidet offenbar unter Flugangst. Sie verweilt laut Auskunft der Bild immer noch in der Wahlheimat des Paares – Los Angeles.

Promis auf der Wiesn: Bill Kaulitz in pinker Lederhose – Paulaner-Chef gibt sich die Ehre Fotostrecke ansehen

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!