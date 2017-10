Mann begrapscht und bedrängt Touristin (23) auf der Wiesn

Ein Mann hat eine Touristin (23) zu einem Kuss gezwungen und sie begrapscht. Ein Polizist stand zufällig in der Nähe und handelte sofort.

München - Am Dienstag gegen 21 Uhr verließ eine 23-jährige amerikanische Wiesn-Touristin ein Festzelt in Richtung Service-Zentrum, so berichtet es die Polizei. Ein 28-jähriger Pakistani versuchte die junge Frau an sich zu reißen. Dabei griff er ihr mehrmals an die Brust und küsste sie auf den Mund. Die 23-Jährige machte mehr als deutlich, dass sie dieses Verhalten nicht will.

Sie riss sich los und verständigte unverzüglich die Wiesnwache. Ein zufällig in der Nähe stehender Polizeibeamte nahm den 28-Jährige fest und übergab ihn der Wiesnwache. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wurde der 28-Jährige zur Prüfung der Haftfrage der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

mm/tz

