Der Wetter-Gott ist ein Wiesn-Freund: Eindeutige Marschroute für das lange Wochenende

Von: Felix Herz

Beim Blick auf das Wetter in den kommenden Tagen kann Meteorologe Dominik Jung nur mit den Schultern zucken. Die meisten Menschen wird das freuen.

München – Mit ganz wenigen Regentagen im Rückspiegel neigt sich der September langsam dem Ende zu. Die Bilanz liest sich fast durchweg sonnig, es ist mit Sicherheit einer der wärmsten September seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Vor allem Freunde der Wiesn in München dürften sich über das tolle Wetter gefreut haben – und gespannt auf die Vorhersagen für das nun anstehende letzte Wiesn-Wochenende blicken, das auch gleichzeitig das letzte des Monats ist. Und so viel darf vorweg verraten werden: Die Langeweile des Meteorologen ist eine gute Nachricht, das gilt auch für das Wetter in Franken.

Wetter-Einbruch in Bayern steht bevor – warum das für Viele ein Grund zur Freude ist

Im aktuellen wetternet-Video auf YouTube wirft Meteorologe Dominik Jung einen Blick auf das Wetter der kommenden Tage. Und lässt bereits zu Beginn des Videos verlauten: „Ja, die Wetterlage ist ja so langweilig in den kommenden sechs bis sieben Tagen ...“. Was der Wetter-Experte damit meint, wird in den darauffolgenden Minuten des Videos klar.

Bayern reitet auf einer Spätsommer-Welle, die es in sich hat. Doch wie lange dauert sie noch an? Ein Experte legt sich nun fest und nennt ein konkretes Datum, bis wann sie mindestens noch anhalten wird. (Symbolbild) © Heinz Gebhardt / Wolfgang Maria Weber / IMAGO / Foto-Collage Merkur

Denn dort zeigt sich, dass in Bayern in den kommenden Tagen mit keinerlei Wetterveränderung zu rechnen ist. Flächendeckend in ganz Bayern, und damit auch auf der Münchner Festwiese, pendeln die Temperaturen bis einschließlich Dienstag, 3. Oktober – Tag der Deutschen Einheit und letzter Wiesn-Tag – bei rund 25 Grad. Am Freitag, 29. September, kratzen sie sogar nochmal an den 30 Grad.

Warum der dennoch bevorstehende Wetter-Einbruch in Bayern also eine gute Nachricht ist? Weil er erst frühestens Mitte nächster Woche kommt! So „könnte es“ ab Mittwoch, 4. Oktober, „bergab gehen Richtung normale Temperaturen für die aktuelle Jahreszeit“, so Diplom-Meteorologe Jung.

Das Wetter ist ein Wiesn-Freund – Temperatursturz kommt pünktlich

Das diesjährige Oktoberfest scheint also definitiv Sympathie beim Wetter zu genießen, so pünktlich wie die Temperaturen fallen ab dem Tag, an dem das größte Volksfest der Welt wieder für ein Jahr seine Pforten schließt. Mit mal etwas mehr, mal etwas weniger als 20 Grad neigt sich die nächste Woche dem wetternet-Video zufolge dann dem Ende entgegen. Vorhersagen für den Oktober im Allgemeinen dagegen sind derzeit noch nicht annähernd genau zu bestimmen. (fhz)

