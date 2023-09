Wiesn-Urgestein seit 64 Jahren Stammgast: Günter Werner trinkt auch mit 80 noch 8 Maß

Von: Felix Herz

Günter Werner besucht die Wiesn seit er 16 Jahre alt ist – und das ohne Pause. In all den Jahren hat er quasi keinen Tag ausgelassen – nun will er aber eventuell etwas kürzertreten.

München – Eine Wiesn ohne Günter Werner? Gab es seit 64 Jahren nicht mehr. Denn seit seinem 16. Lebensjahr geht der heute 80-Jährige jedes Jahr auf die Wiesn – und lässt dann fast nie auch nur einen Tag aus. Auch in diesem Jahr ist Werner natürlich wieder dabei, zeigte sich gut gelaunt beim Anstich im Schottenhamel, seinem Stamm-Zelt.

Wiesn-Urgestein Werner will kürzertreten: Nur noch jeden zweiten Tag ins Schottenhamel

Im Sommer hat Günter Werner seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und blickt auf eine lange Wiesn-Karriere zurück, 64 Jahre ohne Pause – geht das so weiter? Eventuell werde er jetzt doch mal etwas kürzertreten, nur noch jeden zweiten Tag auf die Festwiese kommen, sagte er beim Anstich.

Eine echte Wiesn-Legende: Beim Anstich war natürlich auch wieder Günter Werner im Schottenhamel. Seit fast 64 Jahren ist er hier Stammgast. © Sabine Dobel/dpa

Am ersten Wiesn-Tag werde er sieben bis acht Maß trinken, sagte er außerdem. Früher seien es neun gewesen. Das sei ja über den Tag verteilt: von 12.00 Uhr bis 23.00 Uhr. Man müsse gut dazu essen. 64 Jahre lang jeden Tag auf der Wiesn – rechnerisch hat Werner damit zweieinhalb Jahre seines Lebens auf dem Münchner Oktoberfest verbracht.

Vom Teenager über den Stammplatz bis zur Wiesn-Legende: Werners Leben auf dem Oktoberfest

Mit 16 Jahren war Werner das erste Mal auf der Wiesn. Binnen weniger Jahre hatte er seinen festen Platz im Schottenhamel sicher. Wirt Christian Schottenhamel reserviert ihm den Tisch alljährlich automatisch. In den 80er Jahren ließ sich das Wiesn-Urgestein sogar einen Telefonanschluss an seinen Platz (Tisch Nummer 180) legen. Damals war Werner bei einer Sanitärfirma angestellt und mit Firmenkunden auf der Wiesn – bei Maß und Hendl laufen wohl die Geschäfte. (fhz)

