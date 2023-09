Eklat auf dem Oktoberfest: Mann attackiert Wiesn-Bedienung mit Masskrug

Von: Fabian Raddatz

Schwer verletzt wurde eine Wiesn-Bedienung kurz vor Schankschluss am Samstagabend. Ein Mann schlug ihr mit einem Masskrug auf den Kopf.

München – Heftige Attacke am ersten Oktoberfest-Abend: Ein bislang noch unbekannter Täter schlug einer Wiesn-Bedienung mit einem Masskrug auf den Kopf. Die Wucht war so groß, dass das schwere Glas zerbrach. Die 46-Jährige aus dem Landkreis Straubing-Bogen wurde dabei schwer verletzt. Sie erlitt eine Platzwunde am Kopf, die stark blutete.

Ein Unbekannter hatte eine Wiesn-Kraft schwer verletzt und ist dann geflüchtet. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Wie die Polizei in einer Mitteilung bekannt gab, wollte die Angestellte gegen 22:15 Uhr einen Streit zwischen Festzeltbesuchern schlichten. Dabei schlug ihr der Mann auf den Kopf. Er konnte danach flüchten.

Eklat auf dem Oktoberfest: Mann attackiert Wiesn-Bedienung mit Masskrug – zehn Verletzte nach Achterbahn-Unfall

Zudem kam es am ersten Wiesn-Abend zu einem Achterbahn-Unfall, bei dem zehn Menschen verletzt wurden. Drei von ihnen mussten sogar in Krankenhäuser transportiert werden. Offenbar stießen beim Fahrgeschäft „Höllenblitz“ zwei Wagen ineinander. Der Betreiber der Achterbahn nannte als Unfallursache einen Motorschaden.

Alle aktuellen Entwicklungen rund ums Oktoberfest lesen Sie auf unserem Live-Ticker zur Wiesn.