Samt „Klinik“ für Bierleichen: Münchner Campingplatz wappnet sich für den Wiesn-Wahnsinn

Von: Lisa Metzger

Ab Samstag (16. September) strömen wieder Tausende Menschen nach München auf das Oktoberfest. Unterkünfte sind begehrt und auch verdammt teurer. Daher rechnet auch der Camping-Platz in Thalkirchen mit einem Ansturm.

München - Für die nächsten zweieinhalb Wochen werden in München wieder die Zeltstädte hochgezogen. Die Wiesn lockt wie immer zahlreiche Besucher aus aller Welt in die bayerische Landeshauptstadt – und die, haben alle die gleiche Frage: Wo übernachten? Denn Unterkünfte in München während dem Oktoberfest zu finden, grenzt an ein Wunder und auch an Wucher: Die Preise schießen durch die Decke wie die Maiglöckchen im Frühling aus der Erde. Hotels verlangen teilweise bis zu 300 Euro für eine Nacht pro Person und auch Privatunterkünfte gehen für gutes Geld an den Meistbietenden.

Oktoberfest 2023: Günstige Unterkünfte während der Wiesn – Zeltstädte sind begehrt

Wer nicht so viel Geld für eine Nacht ausgeben möchte oder kann – die Maß selbst kostet immerhin schon zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro – schaut sich gerne nach günstigeren Alternativen um. Gibt es da nicht doch noch einen entfernten Verwandten in München? Das Sofa eines guten Freundes oder eines ehemaligen Studienkollegen, auf dem nächtigen könnte? Wenn all das scheitert, dann bleibt für viele nur noch eine Option: der Zeltplatz. Ob das Wiesn-Camp in Riem, das Waldcamping in Obermenzing oder das beliebte und gut besuchte Camping-Areal in Thalkirchen. Sparfüchse können hier fündig werden – wenn sie schnell sind.

In Thalkirchen kostet laut der Homepage des Campingplatzes das Zelt für eine Person unter zwölf Euro pro Tag. Ein Schnapper, könnte man sagen. Manche Vermittlungsagenturen im Internet verlangen da schon mal das Vierfache. Das Camping-Areal bietet alles, was das Wiesn-Herz begehrt: Ein „Hangover Hospital“ – eine Art „Kater-Krankenhaus“ für all jene, die es beim Feiern mal wieder etwas übertrieben haben. Und eine „Lost Souls Reception“ (dt.: Rezeption der verlorenen Seelen) - eine Art Fundbüro für alle Saufbolde, die vor lauter Bier ihre Namen vergessen haben. „Der große Max möchte bitte von seinen Freunden abgeholt werden“ – ob diese Durchsage dann auch auf dem Campingplatz ertönt?

Wiesn 2023: Campingplatz in Thalkirchen – „Das fröhliche Saufen“ kann beginnen

Thalkirchen ist jedenfalls gewappnet für den Wiesn-Wahnsinn, komme was wolle. Eine Nutzerin auf der sozialen Plattform X (vormals Twitter) lässt daran keine Zweifel: „Auf dem Campingplatz ist alles für das fröhliche Komasaufen hergerichtet“ – na dann, viel Glück und wohl bekomm‘s: auf eine fröhliche und friedliche Wiesn!

