Mehr Sicherheit auf der Wiesn

Frauen sollen auch nach der Wiesn sicher nach Hause kommen. © Imago/aal.photo/Alexander Pohl

Es wird gefeiert, getrunken und auch geflirtet. Beim Münchner Oktoberfest kommen Millionen Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammen. Dabei sind einige nicht nur auf der Suche nach einem netten Gespräch.

Anfang der 2000er Jahre gab es zahlreiche sexuelle Übergriffe auf oder im Umfeld der Wiesn, viele Frauen fühlten sich zunehmend unwohl und hatten auch Angst allein nach Hause zu gehen. Daraufhin wurde 2003 die Aktion „Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen“ von den drei Münchner Vereinen AMYNA e.V., IMMA e.V. und die Beratungsstelle Frauennotruf München ins Leben gerufen.

Was 2003 als Wohnwagen am Rande des Oktoberfests angefangen hat, ist heute das größte Hilfsangebot auf einer deutschen Großveranstaltung. Der Wohnwagen ist einem „Safe Space“ gewichen, der im Service-Zentrum hinter dem Schottenhamel zu finden ist. Dort werden Frauen und Mädchen, sowie Personen, die sich als solche definieren, von einem geschulten Team unterstützt und versorgt. In jeder Situation wird geholfen. Egal, ob das Smartphone oder die Freunde verloren gegangen sind - bis hin zu sexuellen Übergriffen.

Gratis Hilfe für Frauen

Das Angebot ist kostenlos, wer will, kann auch anonym bleiben. 14 Mitarbeiterinnen sind jeden Abend im Einsatz, zwei davon sind Facharbeiterinnen – entweder Sozialarbeiterinnen oder Psychologinnen. Der Rest besteht aus freiwilligen Helferinnen. Mittlerweile sind rund 70 Personen für die Aktion im Einsatz. Männer arbeiten nicht am „Safe Space“. Das hat auch einen speziellen Grund, wie Kristina Gottlöber von IMMA e.V. erklärt: „Weil wir einfach auch die Erfahrung haben, dass gerade nach einem sexuellen Übergriff Frauen sehr sensibel auf männliche Personen reagieren.“

2003 waren es 28 Frauen, die während der gesamten Wiesn die Hilfe in Anspruch nahmen. Vergangenes Jahr bereits 450. Die höhere Zahl spreche allerdings nicht für mehr Gewalt, sondern für einen wachsenden Bekanntheitsgrad der Aktion. „Frauen und Mädchen empfinden es nicht mehr als normal, dass sie belästigt werden“, weiß Manuela Soller von AMYNA e.V.

Vielseitige Orientierungshilfen

Doch nicht jede dieser Frauen, die zum „Safe Space“ kommt, hat sexualisierte Gewalt erlebt. „Wir beraten auch Frauen und Mädchen, die verloren gehen, die nicht mehr wissen, wie sie ins Hotel kommen“, stellt Gottlöber klar. Gerade Touristinnen könnten die Wiesn schlecht einschätzen. Rund die Hälfte der Frauen oder Mädchen, die den „Safe Space“ aufsuchen, stammen aus dem Ausland. Kommen Mitarbeiterinnen mit Englisch nicht weiter, werden kreativere Methoden eingesetzt: „Es gab schon Frauen, da konnten wir nur über dem Google-Übersetzer kommunizieren.“ Das Team bleibt laut Gottlöber immer bis zum Schluss, Dienstzeiten würden dabei keine Rolle spielen. Frauen, die Gewalt erlebt haben, werden Nachsorgeangebote mit an die Hand gegeben.

Das Thema Heimweg sei dem Team ein großes Anliegen. Dank einer Kooperation mit „IsarFunk“ können Frauen, die etwa ihren Geldbeutel verloren haben, sicher nach Hause oder ins Hotel gebracht werden. Was den Verantwortlichen ebenfalls sehr am Herzen liegt: „Dass die Menschen aus dem Umfeld des Täters das Ganze unterbinden. Das würden wir uns viel mehr wünschen“, erklärt Lisa Löffler von der Beratungsstelle Frauennotruf München.

Zettel mit Telefonnummern

Ein wichtiger Tipp für alle Wiesenbesucherinnen: Heimweg vorher klären und wichtige Telefonnummern aufschreiben. Wer in unangenehme Situationen gerät und bedrängt wird: „Dem raten wir dazu, laut zu werden und sich Hilfe zu holen“, so Gottlöber. Dabei sollten Betroffene konkret werden. „‘Sie mit der blauen Jacke, bitte helfen Sie mir‘, und nicht einfach nur um Hilfe rufen, das nehmen viele Menschen nicht wahr.“ Ansonsten sich an die Polizei oder Sicherheitsdienste vor Ort wenden. Beim Thema Nachhauseweg kann es laut Manuela Soller helfen, aus der Rolle zu fallen und etwas zu tun, was die andere Person nicht erwartet. „Wenn jemand hinter mir läuft, und ich fühle mich unwohl, umdrehen und sagen: ‚Können Sie nicht auf der anderen Seite gehen?‘“ Laut schreien oder auf dem Heimweg telefonieren könne ebenfalls helfen.

Geöffnet hat der „Safe Space“ an allen Wiesentagen von 18 bis 1 Uhr. Freitag, Samstag, Sonntag und am 2. sowie 3. Oktober bereits ab 15.30 Uhr. (Anna Wagner)