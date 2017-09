Die Hannawalds mit Söhnchen Glen auf der Wiesn - aber nur mit Hörschutz

Melissa und Sven Hannawald bringen ihren Nachwuchs mit auf die Wiesn. Der sieben Monate junge Glen bestimmt aber, wann für das Trio Schluss ist.

München - Da schaut er, mit seinen großen dunklen Kulleraugen. Glen, grad mal frische sieben Monate alt, weiß gar nicht, in welchen ­Zirkus er da reingeraten ist. Ständig blitzen die Kameras, Frauen in Glitzerdirndln machen andauernd dutzidutzi und wenn Papa spricht, muss er auf Mamas Schoß und umgekehrt.

Im Zelt bekommt er erst mal Ohrenschützer aufgesetzt - Hey, Baby ... in Volldröhnung? Nix für ein richtiges Baby. „Wir wollten es jetzt mal ausprobieren“, gestehen Sven Hannawald (42) und seine ­Melissa, als sie am Dienstagnachmittag ins Käferzelt kommen, auf Einladung von Melissas Freundin und Dirndldesignerin Sandra Abt. „Wenn es dem Kleinen zu viel wird, gehen wir sofort“, so Melissa.

+ Fein herausgeputzt: Sven Hannawald hält Söhnchen Glen auf dem Arm. © Babiradpicture - abp

„Baby nicht in fremde Hände geben“

Weil das sportliche Ehepaar keinen Babysitter engagieren will („Wir wollen unser Baby nicht in fremde Hände geben, das fangen wir gar nicht erst an“, so Hannawald zurtz), haben sie sich fürs Mitnehmen entschieden. „Lange halte ich nicht durch, ich stille ja am Abend noch“, gesteht die 28-jährige, ehemalige Fußballspielerin, die von der Windel bis zum Fläschchen alles in ihrer Tasche dabeihat.

Trotzdem - Klein Glen ist zwar friedlich, schaut aber irritiert und sabbert ein bisschen Mamas Dirndl voll... Wie kommen sie auf den Namen Glen? „Wir haben vorher die Namen gesammelt, die uns gefielen und eine Liste gemacht. Glen war unser Favorit“, so Hannawald. „Aber einen Mädchen- und einen Jungennamen haben wir noch in der Reserve ...“ Für den nächsten Nachwuchs? „Ja, klar!“, so Melissa. „Aber erst einmal heiraten wir noch kirchlich. Im kommenden Sommer, auf dem Land in der Nähe von München“, verrät sie.

Wirte verstecken das Familiengetränk

Maria Zsolnay