„Benimmzettel“ im Paulaner Festzelt für Gäste: Das steckt hinter dem mysteriösen Blatt

Von: Lisa Metzger

Auf dem Oktoberfest hat ein Zettel im Paulaner Festzelt für Aufsehen gesorgt: Werden die Gäste hier bewertet? Der Festzeltsprecher erklärt, was dahinter steckt.

München - Dass es auf dem Oktoberfest schon mal ein bisschen bunter zu gehen kann, erst recht in den Bierzelten, weiß ein jeder, der abends schon mal drin war. Volle Tische, viel Gedrängel und noch mehr Bier. So manch ein Gast verliert bei diesem Wahnsinn dann schon mal sein gutes Benehmen, wie von Wiesn-Bedienungen alljährlich beklagt wird. Hat die Wehklage nun Gehör gefunden?

Paulaner Festzelt-Zettel: Verhalten der Gäste auf dem Prüfstand

Im Paulaner Festzelt kursierte zu Beginn der Wiesn ein Zettel, der diese Annahme durchaus bestärkte. Gerade mal 10 auf 7 Zentimeter groß, schwarzer Druck auf weißem Grund, unspektakulär - doch nur auf den ersten Blick. Denn auf dem Zettel wird neben Umsatz und tatsächlicher Personenanzahl auch das Verhalten und die Pünktlichkeit von Gästen an reservierten Tischen vermerkt. Eine notwendige Maßnahme? Bekommen Gäste mit schlechten Bewertungen im nächsten Jahr keine Tische mehr?

Im Paulaner-Festzelt auf dem Oktoberfest gibt es nun Merkzettel für Bedienungen. © Imago/Canva

Festzeltsprecher klärt auf: Der Grund für den Zettel ist einfach und schnell erklärt

Festzeltsprecher Michael van Almsick klärt auf und kann Festzelt-Besucher erstmal beruhigen: „Wenn sie einfach kommen, essen und trinken und danach wieder gehen, dann spielt der Zettel gar keine Rolle“, sagt van Almsick. Erst, wenn es Probleme gebe, komme dieser zum Einsatz. Der Grund sei letztlich ein einfacher und schnell erklärt: „Es ist einfach ein Merkzettel. Ein Handzettel für unser Personal, um sich ein paar Notizen zu machen, falls es an den Tischen zu Unstimmigkeiten kommt, um eine spätere Reklamation unserer Gäste adäquat bearbeiten zu können.“ Dabei sei es keineswegs Pflicht, den Zettel auszufüllen, sondern nur ein Angebot an die Bedienungen. Es diene „lediglich als Gedächntisstütze“.

Ob die Zettel nicht auch andere Gründe hätten, - etwa um unartige Gäste das nächste Mal gar nicht mehr als Reservierung aufzunehmen - darauf ging der Festzeltsprecher nicht ein. Natürlich, so van Almsick, könnten Schwierigkeiten in ganz unterschiedlichen Situationen auftreten, nicht etwa nur bei Rechnungen. Doch das sei nichts, was bei der Entscheidung für den Zettel im Vordergrund stand.

Bewertung oder Merkzettel? Festzelt-Besucher, die sich anständig aufführen und eine friedliche Wiesn schätzen, haben da jedenfalls nichts zu befürchten.

