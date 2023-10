After-Wiesn-Gäste bestellen 150 Flaschen Champagner in Münchner Club – „Kann ich mitmachen?“

Von: Manuel Rank

Bei einer After-Wiesn-Party in einer Münchner Bar haben Gäste 150 Flaschen Champagner bestellt. In Wannen und mit Wunderkerzen wurden die Flaschen zum Tisch gebracht.

München – Wiesn-Besucher trinken bekanntlich viel – und lassen sich den Alkoholkonsum dementsprechend viel kosten. Allein in diesem Jahr wurden 6,5 Millionen Liter Bier ausgeschenkt – im Vergleich zu Vorjahren sogar eher wenig. Doch jeden Abend ist bereits um 22.30 Uhr Schank-Schluss in den Wiesn-Zelten, die angetrunkenen Gäste werden schlichtweg nach draußen gebeten. Für viele Feierwütige ist das zu früh: In Münchner Clubs und Bars kann auf After-Wiesn-Partys weitergefeiert werden.

In der 089 Bar in Nähe des Stachus geht der Wiesn-Zeit die Party ab 21 Uhr los. Auf dem sozialen Netzwerk TikTok veröffentlichte die Bar ein Video mit einer besonderen Luxusbestellung. Darin zu sehen: zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die scheinbar endlos Alkoholflaschen durch den Raum tragen. Teilweise werden die Flaschen in kleinen Wannen gebracht, oft verziert mit brennenden Wunderkerzen. Umgeben sind die Bedienungen von Gästen, die den Champagner-Zug beobachten, filmen und jubeln.

„Kann ich mitmachen?“ – User wären an dem Abend wohl auch gerne in der Münchner Bar gewesen

Gäste der 089 Bar hatten 150 Flaschen Champagner bestellt. Die Bar titelte das Video mit „150 Flaschen Champagne – Be the next one“. Die Nutzerinnen und Nutzer in den Kommentaren feiern das Video. Eine schreibt: „Kann ich mitmachen?“, eine andere: „Da seh ich mich“. Außerdem kommentiert einer: „Ganz normaler Mittwoch in München“. Oder auch: „Wenn ich im Lotto gewinne, werde ich es keinem sagen, aber es wird Anzeichen geben haha“.

Doch nicht allen gefällt das Video über die Luxus-Bestellung. So kommentiert einer: „Loser“ und eine Nutzerin schreibt an eine Freundin gerichtet: „Hauptsache wir haben’s abbekommen“. Ein weiterer Nutzer schreibt: „Zu teuer und vor allem zu voll“. Nicht alle scheinen zudem abzukaufen, dass die Flaschen dann auch tatsächlich alle gekauft worden sind: „Verkauft wurden dann 80“, oder: „Nach dem Video haben die alle Flaschen wieder zurückgebracht“.

Dreimal 50-Flaschen-Champagner-Train für 15.000 Euro in Münchner Bar

Wie tief die Gäste für die 150 Flaschen Champagner in die Taschen greifen mussten, lässt sich nicht überprüfen. Die 089 Bar bietet auf der Getränkekarte einen „Champagner Train“ an. So können Gäste zehn, 25 oder 50 Flaschen Champagner der Marke Belle Voyage Lumi bestellen und zahlen dafür 1 250, 2 700 oder 5 000 Euro. „Darf´s a bisserl mehr sein?“ – dann bietet die Bar auch einen „Dom Pérignon Train“ an, mit entweder zehn oder 20 Flaschen. 20 Flaschen Rosé kosten dann gleich mal 14.500 Euro.

Dreimal der 50er-Champagner-Train der Marke Belle Voyage Lumi hätte die Gäste dann 15.000 Euro gekostet. Ob die Bar für diese große Menge einen Rabatt anbietet, bleibt in der Karte offen. Nur selten scheinen Gäste wohl so viele Flaschen Champagner auf einmal zu kaufen.

Das ist nicht die erste erschreckend kostenspielige Bestellung im Zuge der Wiesn: Festzeltbesucher gaben an einem Abend mehr als 900 Euro aus.

