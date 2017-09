Michaela May: Zielsicher auf der Wiesn

Als waschechte Münchnerin schaut auch Michaela May gern auf der Wiesn vorbei. Dabei greift sie in jedem Jahr zum Gewehr und liebt den typischen Duft des Festes.

München - Sie kann schießen. Sehr gut sogar. So gut, dass Ali Bräu, der Besitzer des Münchner Schießstands neben dem Käferzelt, Michaela May (65) sogar einmal auf Platz zwei seiner Schützen-Skala der Frauen gesetzt hat! „Wir kommen jedes Jahr hierher zum Schießen“, erzählt die beliebte Schauspielerin und schnappt nach einem Gewehr.

In diesem Jahr hat sie ihre jüngere Tochter Lilian Schiffer mitgebracht - und Freunde aus Amerika. „Die sind gerade aus Tennessee zu Besuch“, so May. Weil sie derzeit jeden Abend in der Komödie im Bayerischen Hof mit dem Stück Die Wunderübung auf der Bühne steht, musste der jährliche Wiesnbesuch auf die Mittagszeit verlegt werden.

May ist kein Oktoberfest-Fan

„Wir kommen in diesem Jahr vielleicht insgesamt zwei-, dreimal hierher“, gibt May zu. Ein großer Oktoberfest-Fan ist sie nämlich nicht. Aber ein paar Dinge mag die Schauspielerin dann doch: „Ich liebe den Duft! So riecht nur die Wiesn. Eine Mischung aus Hendl, gebrannten Mandeln und Steckerlfisch. Und ich mag den Sound, und die gute Laune, die dieses völkervereinende Fest mit sich bringt“, schwärmt die 65-Jährige. Außerdem stehen jedes Jahr vier besondere Punkte beim Theresienwiesen-Besuch auf dem Programm, die die geborene Münchnerin unbedingt mitnehmen muss.

„Das sind die Dinge, die ich schon mit meiner Oma gemacht habe. Die Dinge, die Tradition haben und zu denen ich auch immer meine Kinder mitnehme“, sagt May. „So gehören Teufelsrad, Krinoline, Schichtl und Flohzirkus auf jeden Fall dazu, schon immer.“

Teresa Winter