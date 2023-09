Gruppe macht es sich im Zelt gemütlich: Italiener bringen zur Wiesn ihr eigenes Essen mit

Von: Lisa Metzger

Teilen

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. So auch auf der Wiesn. Für Touristen sind Obazda und Griebenschmalz gewöhnungsbedürftig. Doch eine Gruppe von Italienern hat vorgesorgt.

München - „Mama ihm schmeckts nicht“, so ähnlich kann man sich die Situation vorstellen am zweiten Wiesn-Wochenende, das auch als Italiener-Wochenende bekannt ist. Vom Obazn nicht sonderlich angetan, hat eine Gruppe von Italienern beim Oktoberfest-Besuch einfach den eigenen Parmesan und selbst gemachte Salami mitgebracht. In einem Video, das in den sozialen Netzwerken kursiert, sieht man, wie die Gruppe in der Ochsenbraterei ein großes Stück Parmesan auf dem Tisch liegen hat, daneben eine Brezn und etwas, das der selbstgemachten Salami ähnelt.

Oktoberfest 2023: Darum bringen Italiener ihre eigene Brotzeit mit

Auf die Frage von Zeltbesuchern, warum sie denn ihr eigenes Essen mitbrachten, antworteten die Italiener unterschiedlich: „Wir wollen im Zelt nichts essen und haben deswegen unseren eigenen Parmesan und die Salami mitgebracht.“

Italiener bringen zur Wiesn eignes Essen mit. © Lisa Metzger/Canva Collage

Das schmecke einfach besser als der Obazda. Ein anderer sagt: „Ich bringe Parmesan und Aceto Balsamico mit, weil ich aus Modena komme. Es ist eine Art des Teilens, des Zusammenseins mit anderen Leuten“, sagt der Italiener.

Eigene Brotzeit auf dem Oktoberfest 2023: Vom Festwirt sicher nicht gern gesehen

Letztlich eine schöne Geste, doch vom Festwirt erwischen lassen, sollte man sich lieber nicht. Denn auch wenn man seine eigene Brotzeit – wie sonst in Biergärten üblich – auch auf dem Oktoberfest mitbringen darf, wird es doch lieber gesehen, wenn man die Festzelt-Schmankerl wenigstens probiert.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.