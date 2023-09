Der schönste Mann der Wiesn? Jetzt besuchen ihn viele am Arbeitsplatz: „20-30 sprechen mich am Tag an“

Von: Armin T. Linder

Seraphim wird mehr und mehr zum Star – im Internet und vor Ort auf der Wiesn. © Screenshot

Ist Seraphim (20) der schönste Mann der ganzen Wiesn? Sein Internet-Fame sorgt dafür, dass ihn auch viele im Zelt bestürmen.

Update vom 22. September 2023: Am ersten Wiesn-Dienstag hatte unsere Redaktion über Seraphim Habsburg-Lothringen berichtet (siehe Ursprungsartikel unten). Seitdem ist einiges passiert: Immer mehr Medien schreiben über den Service-Leiter aus dem Schützenfestzelt, für den bei TikTok so viele schwärmen. Der Ruhm des 20-Jährigen, der doch eigentlich vor allem in den Kurz-Clips über seinen Oktoberfest-Job berichten wollte, wird größer.

Das bekommt er zu spüren. „Langsam hat es sich herumgesprochen“, sagte er der Bild, „dass ich hier arbeite, so 20-30 Menschen sprechen mich am Tag an, weil sie mich erkennen. Abends kann ich mich fast nicht mehr retten.“ Dass er dabei auch mal eine Telefonnummer zugesteckt bekommt, sei nicht sein Ziel. „Aber manche Mädchen machen es mir schon schwer.“ Ihm ist natürlich bewusst, dass seine Videos nicht nur wegen der spannenden Infos aufgerufen werden. „Klar, ziehe ich mit meinem Aussehen erst mal Zuschauer an. Aber ich will auch reden und mit meinem Charakter überzeugen.“

Inzwischen hat Seraphim ein Video in eigener Sache hochgeladen, in dem er in die Münchner Sonne blickt und sagt: „Ich habe viele Kommentare bekommen, die sich auf mich beziehen und ausnahmsweise nicht aufs Oktoberfest. Danke auf jeden Fall für alles Feedback, Support, wie auch immer jedes Lob. Ich versuche, mir alles durchzulesen, alles anzugucken, und es ist ja eine schöne Motivation von euch allen, die da teilhaben, die die Kommentarspalte vollmachen und meine Videos auch pushen und auch mich auf dem Oktoberfest besuchen, mir Hi sagen, ganz cool. Macht auf jeden Fall sehr happy.“ Er wolle auch künftig über seine Person informieren. Die Fans wird‘s freuen. Denn auch bei jenem Video stapeln sich Kommentare wie „Du siehst so unglaublich gut aus wow“.

Er arbeitet im Zelt: Der schönste Mann der ganzen Wiesn? „Du gehörst nach Paris als Model“

Unser Artikel vom 19. September 2023: München - Als sei der Job auf der Wiesn nicht schon stressig und zeitfressend genug! Gleich mehrere Personen, die in den Oktoberfest-Zelten für Essen und Getränke sorgen, berichten via TikTok von ihren Tagen. Eine davon ist Lena aus Regensburg, die ihren Job als Wiesn-Bedienung in täglichen Videos begleitet. Und die auch zahlreiche Rückfragen dazu erreichen, etwa in welchem Zelt sie arbeite. So weit, so normal.

Seraphim Habsburg-Lothringen berichtet von seinem Wiesn-Job – und ist für viele Blickfang

Etwas skurriler geht es hingegen in den Kommentaren der Videos von Seraphim Habsburg-Lothringen zu. Auch er arbeitet seinen Angaben zufolge in einem Wiesn-Zelt. In seinen Clips schildert er etwa vier Gründe, die dagegen sprechen, als Bedienung zu arbeiten, darunter Lärm, Betrunkene und die Arbeitszeiten. Irgendwie scheint er den Job trotzdem ganz gern zu machen. Doch tatsächlich interessieren sich viele gar nicht für den. Sondern für Seraphim selbst. Ist er der attraktivste Wiesn-Jobber 2023?

In den Kommentaren überschlagen sich die Schwärmereien: „Könnte JAHRElang in diese Augen gucken und mir diese Stimme anhören“, schreibt eine Nutzerin und markiert eine Freundin. Andere meinen: „Du siehst so gut aus“, „Du bist ein schöner Ausblick HEHEHE“, „Wow was für schöne Augen“, „Unbeschreiblich schönes Gesicht! Wahnsinn“, „Bei deinem Anblick könnt ich‘s mir grad überlegen, nach München zu fahren fürs Oktoberfest“, „Meine Güte du bist wirklich wunderschön.“ Und das ist nur eine Auswahl (!) des Gejauchzes, das sich unter einem (!) Video angesammelt hat.

Bei anderen heißt es etwa: „Er ist schöner als meine Zukunft“, „Er ist einfach sooo smash…wow“, „Bin verliebt“, „Er sieht einfach aus wie ein Disney-Prinz“ oder „Würde nur bei ihm Bier bestellen, auch wenn ich keins trinke“, seine Wimpern werden in den höchsten Tönen gelobt, oder jemand schreibt gleich: „Junge, du gehörst nach Paris als Model.“

Dass er das Zeug zum Model hat, ist Seraphim wohl auch schon vorher aufgefallen: Er ist in einer Model-Kartei zu finden, über eine Münchner Agentur kann man ihn für Shootings buchen. Und erfährt gleich noch seine Eckdaten. 1,84 Meter groß ist er, hat Schuhgröße 45 und blaue Augen. Bei Instagram gibt es ebenfalls einiges von ihm zu sehen, etwa oberkörperfreie Fotos.

Seraphim arbeitet nach eigenen Angaben als „Service-Leitung“ auf dem Oktoberfest

Auch was er mit seinen Haaren mache, wird Seraphim gefragt. Die Antwort: „So ein Gel-Puder von dm-Eigenmarke mit Granatapfel-Duft. weil billig und nur für oben guter Halt und hinten Föhnen und Got2b-Haarspray einmal drüber.“ Ein paar Fans interessieren sich bei TikTok dann doch weniger für seine Optik und seine Ausstrahlung, sondern für seinen Job. Auf Nachfragen erklärt er auch, wie genau seine Aufgabe im Wiesn-Zelt sei: „Service-Leitung“. Es sei sein erster Wiesn-Einsatz. Zu dem Job komme man, „indem man sich frühzeitig bewirbt oder Leute kennt, die schon dort arbeiten und einen reinbringen bzw. empfehlen.“ Seraphim arbeitet übrigens im Schützenfestzelt – wo am Montag gleich ZWEI Schlager-Megastars überraschende Auftritte hinlegten. (lin)