Schwarzenegger entert Wiesn-Bühne: Zelt-Gäste außer Rand und Band, als er Musik-Klassiker anstimmt

Von: Antonio José Riether

Mit Arnold Schwarzenegger zeigte sich ein weltbekannter Schauspiel-Star auf der Wiesn. Der Österreicher heizte sogar das Partyvolk im Marstall an.

München - Während der Wiesn heißt es für viele Prominente wieder: „Sehen und gesehen werden“. Denn egal ob Reality-TV-Sternchen, Fußballprofi oder weltberühmter Hollywoodstar, sie alle lassen sich auf der Theresienwiese blicken. Manch einer erzeugt dabei mehr Aufmerksamkeit beim Publikum, mancher weniger. Mit Arnold Schwarzenegger kehrte ein absoluter Weltstar am Samstagabend im Marstall ein und sorgte für ausgelassene Stimmung beim Partyvolk.

Oktoberfest: Arnold Schwarzenegger mit Familie, Freundin und Kumpel Ralf Moeller im Marstall

Der 75-Jährige, der als Wiesn-Stammgast gilt, ließ es sich nicht nehmen, nach zwei Jahren Corona-Pause wieder auf dem Großevent vorbeizuschauen. Im Marstall verbrachte der Schauspieler gemeinsam mit seiner Familie einen beschwingten Abend, seine Söhne Patrick und Christopher sowie sein Neffe Patrick Knapp waren ebenfalls mit dabei. Auch sein Schauspiel- und Bodybuilding-Kollege Ralf Moeller durfte in der launigen Runde nicht fehlen.

Oktoberfest: Arnold Schwarzenegger entert die Bühne und dirigiert die Band

Schwarzeneggers Lebensgefährtin Heather Milligan war ebenfalls mit aus Kalifornien angereist, mit ihrem Dirndl fiel sie jedoch keineswegs als Auswärtige auf. Die 47-Jährige feierte ebenfalls ausgelassen im Hippodrom-Nachfolgerzelt von Wirt Siegfried Able. Dieser hatte nichts dagegen, als „Arnie“ während seines Besuchs kurzerhand die Bühne enterte, um die Band zu dirigieren.

Der ehemalige US-Gouverneur stimmte gemeinsam mit der Kapelle den Neunziger-Hit „Steirermen san very good“ an, was beim mitgrölenden Publikum gut ankam. Der Refrain „Steirermen san very good, very-very good for Hollywood. Arnold und sein Steirerschmäh kennens drüben in USA“, sang die Menge jedenfalls begeistert mit.

Oktoberfest: Arnold Schwarzenegger hält Rede bei Gründer-Messe in München

Zu viele Wiesn-Krüge durfte Schwarzenegger allerdings nicht leeren, für ihn steht in München nämlich nicht nur der traditionelle Besuch auf dem Oktoberfest an. Der Österreicher war bereits am Sonntagmorgen bei der Eröffnungszeremonie der Gründermesser „Bits & Pretzels“ zu Gast und hielt dabei eine die Rede.

Am Münchner Messegelände können angehende Gründer und solche, die es bereits sind, bis Montag zahlreiche Vorträge besuchen. Nach zwei Jahren Corona-Pause konnte auch Gründer-Messe in diesem Jahr wieder mit einem Superstar als Gast stattfinden, 2019 war der ehemalige US-Präsident Barack Obama geladen, nun wurde Schwarzenegger diese Ehre zuteil. (ajr)