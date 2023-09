Mülleimer-Verbot auf dem Oktoberfest – Wiesn-Chef rät: Einfach auf den Boden werfen

Von: Sabrina Proske

Auf dem Oktoberfest gibt es keine Mülleimer auf dem Gelände – lediglich am Standl. Deswegen darf man seinen Müll auf den Boden werfen. In diesem Jahr wird mit einer besonders großen Menge an Müll gerechnet.

München – Schlendert man über die Wiesn, fällt einem, vor allem zu später Stunde, neben unzähligen Bierleichen auch der enorme Müll auf, der sich rechts und links an den Wegen türmt. Über die Müllberge der Wiesn wird schon seit Jahren berichtet und 2023 stellt sich so mancher Wiesngänger wieder die Frage „Wieso gibt es keine Abfalleimer?“ Um ehrlich zu sein, gibt es Mülleimer, aber nicht, wie man es in München gewohnt ist, an jeder Straßenecke. Auf dem Wiesn-Gelände stehen sie nur in Sichtweite zu den Essensbuden.

Die Straßenreinigung sammelt Müll auf der Wiesn. © picture alliance/dpa/Felix Hörhager

Stromkästen und Hydranten dienen oft als unerlaubte Müllablagestellen, während umliegende Privatgrundstücke zur illegalen Mülldeponie werden. Der anfallende Müll ist beträchtlich, da jährlich etwa sechs Millionen Menschen das größte Volksfest der Welt besuchen.

Oktoberfest-Attentat: Keine Mülleimer aus Sicherheitsgründen

1980 wurde beschlossen, keine Mülleimer mehr auf dem Gelände aufzustellen, als Reaktion auf das Oktoberfest-Attentat. Am 26. September 1980 ereignete sich am Haupteingang des Oktoberfestes ein rechtsextremer Terroranschlag. Der Attentäter platzierte damals eine selbstgebaute Bombe in einem Mülleimer und tötete damit zwölf Menschen. 212 wurden verletzten, davon 68 schwer. Es handelte sich um den schwersten rechtsextremen Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik.

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner: „Die Straßenreinigung kümmert sich um den Müll“

Um eine Wiederholung solcher Vorfälle zu vermeiden, wurden seitdem keine Mülleimer mehr aufgestellt. Doch wohin nun mit dem Müll? Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) ermutigt die Besucher, ihre benutzten Servietten, Besteck, Kaffeebecher oder Essensreste einfach auf den Boden zu werfen. „Die Straßenreinigung kümmert sich jeden Abend um den Müll auf dem Festivalgelände“ heißt es aus seinem Pressebüro. Insgesamt wurden am Ende des letzten Oktoberfestes etwa 88 Tonnen Müll gesammelt. Für dieses Jahr erwartet die Stadt sogar noch mehr, da das Oktoberfest 2023 mit 18 Tagen das längst mögliche ist. Bereits vergangenes Jahr erreichte die Müllmenge wieder Vor-Corona-Niveau.

Nachbarn genervt von Müll: Reinigungsservice für angrenzende Gebiete

Doch die Wiesngänger lassen ihren Müll nicht nur auf der Theresienwiesse fallen, sondern auch in angrenzenden Gebieten, ganz zum Ärger der Nachbarn. Damit dieser Müll und teils ekelige Hinterlassenschaften auf den Grundstücken schnell wieder verschwinden, bietet auch dieses Jahr das Referat für Arbeit und Wirtschaft wieder einen Reinigungsservice während der sechzehn Wiesntage an. Wer an der Theresienwiese oder im weiteren Umgriff wohnt und Verunreinigungen seines Privatgrundstücks, der Tor- oder Hauseingänge durch Wiesngäste feststellt, kann über eine Webseite den Reinigungsservice beauftragen.

