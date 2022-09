Endlich geht‘s wieder rund: Das hat die Wiesn heuer zu bieten

Von: Leoni Billina, Phillip Plesch

Eine Runde in der Krinoline: Clemens Baumgärtner, Dieter Reiter und Chef Matthias Niederländer (v.l.) © Oliver Bodmer

Am Samstag ist der offizielle Wiesn-Start. Doch auf der Theresienwiese ging’s schon am Donnerstag richtig rund.

Die ersten 200 Besucher flanierten beim offiziellen Oktoberfest-Rundgang durch die Gassen aus Fahrgeschäften, Zelten und Ständen. Mit dabei: Oberbürgermeister Dieter Reiter und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner sowie etliche Presse-Vertreter. Alle ganz gespannt, was es in diesem Jahr so Neues gibt. Das Interesse am größten Volksfest der Welt ist riesig – und die Vorfreude greifbar

Allerdings ist für die Zeltbauer und Schausteller noch einiges zu tun. An allen Ecken wird geschraubt, gehämmert, ausgepackt und aufgebaut. Die Straßen auf dem Gelände sind voll mit Lastern und Gabelstaplern. Die Zeit drängt. Schließlich muss bis Samstag zum Anstich um 12 Uhr alles fertig sein.



Oktoberfest: Neuer Wirt in der Bräurosl

In freudiger Erwartung auf den Start sind auch die neuen Wirte. Peter Reichert hat die Bräurosl übernommen. „Wirt, Zelt, Küche, Bierleitung – bei uns ist eigentlich alles neu“, sagt er. Nebenan feiern Kathrin Wickenhäuser-Egger und Alexander Egger mit der Münchner Stubn Premiere. Und auf der Oiden Wiesn haben Lorenz und Christine Stiftl das Volkssängerzelt Schützenlisl übernommen.



Bürgermeisterin Katrin Habenschaden auf dem historischen Karussell im Museumszelt auf der Oidn Wiesn © Oliver Bodmer

Eine Neuerung, die Leben retten soll, gibt es am Servicezentrum. „Eine Weltneuheit“, sagt Viktoria Bogner-Flatz, Chefärztin der Zentralen Notaufnahme der Kreisklinik Ebersberg. „Das erste mobile CT auf einem Volksfest.“ Hintergrund: Bei Platzwunden am Kopf können die Ärzte so schon auf dem Festgelände feststellen, ob es Hirnblutungen gibt oder nicht. Eine Diagnose, die Münchens Notaufnahmen entlastet.



Auch bei den Fahrgeschäften gibt es Neuheiten wie die Ballonfahrt. „Das Schöne auf der Wiesn ist, dass es alle Arten von Fahrgeschäften gibt“, sagt Reiter, der es selbst eher gediegener mag.



Reiter über Corona: „Entscheidung war richtig“

In Bezug auf Corona betont er: „Insgesamt geht es darum, dass man die Zuversicht gewinnt, dass dieses Oktoberfest stattfinden kann, ohne dass man ein übergroßes Risiko eingeht.“



Vor fünf Monaten habe er noch nicht gedacht, dass er jetzt auf dem Festgelände stehen würde. Mittlerweile sagt er: Die Entscheidung für die Wiesn sei richtig gewesen.