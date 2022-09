Extrarunde fürs Frühlingsfest? „Kleine Wiesn“ soll eine Woche länger laufen

Von: Bettina Ulrichs, Caroline Wörmann

Besucher des Frühlingsfests fahren auf der Theresienwiese mit einem Karussell. © Matthias Balk/dpa

Vom 21. April bis zum 7. Mai soll das Frühlingsfest auf der Theresienwiese steigen. Doch aus 17 Tagen sollen jetzt ganze 24 werden. Eine Extra-Woche für Münchens „kleine Wiesn“.

München - Diese Extra-Woche jedenfalls fordert die Veranstaltungsgesellschaft der Münchner Schausteller (VMS), die das Frühlingsfest ausrichtet. „Das Frühlingsfest ist dieses Jahr sehr gut angekommen. Deshalb wünschen wir uns eine Verlängerung auf vier Sonntage“, sagt VMS-Geschäftsführer Robert Eckl. Man habe das Referat für Arbeit und Wirtschaft um eine Ausweitung auf 24 Tage gebeten.

Fakt ist: Zum Frühlingsfest 2022 kamen 320 000 Besucher, mehr als noch 2019, als die Welt noch ohne Corona gefeiert hatte. Für die gebeutelten Schausteller ein großer Lichtblick. Eine Verlängerung bringe weniger Gedränge und auch spätnachmittags noch Platz in den Zelten, so der VMS.



Schausteller haben auf der Regen-Wiesn „wieder kaum Geschäft“

Die Verlängerung: eine gute Idee, findet auch Sepp Krätz (67), der mit seiner Frau Tina mit dem Hippodrom seit 2010 eines von zwei Bierzelten auf dem Frühlingsfest betreibt. „Uns täte das schon gut“, sagt Krätz auf Anfrage unserer Zeitung, „und die Nachfrage vonseiten der Besucher ist da.“ Krätz, mit dem die VMS ihren Vorstoß abgestimmt hat, denkt an die Schausteller, „die jetzt auf der Wiesn wegen des Wetters wieder kaum Geschäft haben“. Beim Frühlingsfest stünden die Chancen auf eine längere Schön-Wetter-Periode besser. Natürlich sei ein längeres Fest auch für den Umsatz im Bierzelt förderlich (alles zu den Wiesn-Reservierungen).



Ein rotes Tuch ist der Vorstoß dagegen für die Lokalpolitiker des Bezirksausschusses (BA) Ludwigs-/Isarvorstadt, der sich in seiner Sitzung am Dienstag mit dem Thema befasste. „Wir könnten so einen Präzedenzfall schaffen, bei dem mir angst und bange wird“, sagte Arne Brach (Grüne). „Am Ende findet auch das Oktoberfest drei oder vier Wochen statt, für die Anwohner eine unzumutbare Belastung.“ BA-Chef Benoît Blaser (Grüne) ergänzte: „Die Fläche ist für diesen wenig grünen Stadtteil als Erholungsraum sehr wichtig.“



Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) hat laut mehreren Lokalpolitikern signalisiert, dass er die Verlängerung des Frühlingsfestes unterstütze. Auf Anfrage hieß es am Mittwoch aus dem Wirtschaftsreferat, die endgültige Entscheidung treffe der Wirtschaftsausschuss des Stadtrats. VON BETTINA ULRICHS UND CAROLINE WÖRMANN

