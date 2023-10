Er machte den größten Lotto-Gewinn aller Zeiten: Hier shoppt ein US-Milliardär entspannt Trachten in München

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Er gewann über 2 Milliarden Dollar in der US-Lotterie und wurde zuletzt am Flughafen in Los Angeles gesehen. Nun ist Edwin Castro in München aufgetaucht.

München – Die New York Post bezeichnet ihn als „glücklichsten Mann der Welt“. Der US-Amerikaner Edwin Castro hat bei der Powerball-Lotterie abgeräumt. Unglaubliche 2,5 Milliarden Dollar sackte Castro dort bei der Ziehung im Februar ein, ließ sich davon 997,6 Millionen auszahlen, berichtet die Post. Es ist der größte Lotto-Gewinn aller Zeiten.

Lotto-Gewinner Castro und seine blonde Begleitung wurden am Freitag in München gesichtet. © Fabian Raddatz/tz

Seitdem lebt der 31-Jährige auf großem Fuß, gab für drei riesige Villen in Kalifornien etwa 76 Millionen Dollar aus. Dazu gehört auch ein 47-Millionen-Dollar-Anwesen in mit sieben Schlafzimmern, elf Bäder und einem Infinity-Pool in Bel Air, einem Nobel-Vorort von Los Angeles.

Hier läuft ein US-Milliardär durch München: Nächster Stopp Oktoberfest?

Am LAX, dem Flughafen der Millionen-Stadt, wurde Castro am Donnerstag, 28. September 2023, auch zuletzt gesehen – mit einer neuen Frisur und einer „mysteriösen blonden Frau“ an seiner Seite, wie die Post schreibt. Dabei hatten die beiden offenbar ein weit entferntes Ziel: München.

In der bayrischen Landeshauptstadt wurden Castro und seine Begleitung nur einen Tag später, am Freitag, im Münchener Stadtteil Maxvorstadt zu sehen. Dabei trug der Lotto-Milliardär offenbar noch dasselbe T-Shirt wie bei seinem Abflug. Doch für neue Kleidung schien schon gesorgt: Castro trug eine Einkaufstasche von der Münchener Modemarke „Daller Tracht“.

Castro trug ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift „Dead Sexy“. Dabei auch unschwer zu erkennen: seine markante Frisur, schwarze und weiße geflochtene Haare, zu einem „Bun“ zusammengewickelt. © Fabian Raddatz/tz

Ein Outfit fürs Oktoberfest? Davon ist auszugehen. Immerhin lockt das größte Volksfest der Welt so einige Promis an. Scheinbar auch frisch gebackene US-Milliardäre. Ob das wohl gereicht hatte, um ins berühmte Käferzelt zu kommen?

Nicht nur für FC-Bayern-Stars Pflicht: Hochrangige Promis, die sich keine Wiesn entgehen lassen Fotostrecke ansehen

Castros Milliarden-Gewinn ist umstritten: Lotto-Schein gestohlen?

Castros Mega-Gewinn ist dabei auch nicht unstrittig, wie die New York Post schreibt: Ein ehemaliger Mieter hatte Castros Ex-Vermieter verklagt. Der Vorwurf: Der Vermieter soll seinen Gewinn-Schein gestohlen und dann Castro gegeben haben. Zwar hatte der Vermieter gegenüber dem US-Blatt zugeben, dass der Mieter ihm den Schein gezeigt hätte, aber gestohlen habe er ihn nicht.

„Der Schein kann ihm auch aus der Hosentasche gefallen sein, aber ich weiß nicht, wie er dann zu Castro gekommen ist“, so der Ex-Vermieter des Milliardärs. Castro hingegen sagte, dass die Anwälte des Klägers keine Verbindung zwischen ihm und dem Mieter hätten herstellen können.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!