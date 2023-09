Weniger Trubel, mehr Nostalgie: Die Oide Wiesn als beliebte Ergänzung zum Oktoberfest

Von: Theresa Kuchler

Auf der Oidn Wiesn geht es weitaus ruhiger zu als auf dem Oktoberfest. Was das nostalgische Volksfest zu bieten hat. © Michael Westermann/imago

Ursprünglich war sie als einmaliges Event geplant, jetzt ist sie vom Münchner Oktoberfest nicht mehr wegzudenken: die Oide Wiesn. Was das kleine Nostalgie-Volksfest zu bieten hat.

München - Historische Fahrgeschäfte, drei Festzelte und gemütliche Volksfeststimmung: Seit 2010 ergänzt die Oide Wiesn das Münchner Oktoberfest. Im Vergleich zu dem Trubel auf der Theresienwiese geht es auf dem benachbarten Gelände deutlich entschleunigter zu. Genau das richtige also für Familien und Festbesucher, die sich einen ruhigeren Wiesn-Besuch wünschen.

Ursprünglich war die Oide Wiesn als einmalige Attraktion geplant - zum 200-jährigen Jubiläum des Oktoberfests in München. Sie sollte den Festbesuchern einen historischen Einblick geben und zeigen, wie es auf dem Oktoberfest zu seiner Entstehungszeit zuging. Mit nostalgischen Fahrgeschäften, einem Museumszelt und gemütlichen Bierzelten. Weil die Oide Wiesn von den Festbesuchern so gut angenommen wurde, blieb sie - und wurde ein fester Bestandteil des größten Volksfests der Welt.

Die Oide Wiesn: Beliebte Ergänzung zum Oktoberfest

Die Oide Wiesn findet nicht jedes Jahr statt. Sie teilt sich das Gelände, den etwa 3,5 Hektar großen Bereich im Süden der Theresienwiese, mit dem Bayerischen Zentral-Landwirtschaftsfest. Daher muss sie alle vier Jahre pausieren - das nächste Mal im Jahr 2024. Wenn der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter am 16. September 2023 das Münchner Oktoberfest eröffnet, startet nach langer Corona-Pause also auch die Oide Wiesn wieder in die nächste Runde.

Das Oktoberfest ist frei zugänglich. Anders sieht es bei der Oidn Wiesn aus, wo für den Besuch eine Eintrittskarte gekauft werden muss. Die Preise sind allerdings überschaubar (siehe Liste unten). Auf das Gelände kann man ab 10 Uhr vormittags, die Festzelte und Schausteller-Geschäfte haben bis 22.30 Uhr geöffnet. Mit dem Bier-Ausschank ist schon eine Stunde vorher Schluss: um 21.30 Uhr.

Die Preise auf der Oidn Wiesn im Überblick

Eintrittspreis für Erwachsene: 3 Euro.

Freier Eintritt für Kinder bis 14 Jahre und Schwerbehinderte ab 50 Prozent mit gültigem Schwerbehindertenausweis; bei Vorlage eines Schwerbehindertenausweises mit Sichtvermerk B ist der Eintritt auch für eine Begleitperson frei.

Preis für alle Fahrgeschäfte: 1 Euro.

Bierzeltstimmung, aber gemütlich: Die Festzelte auf der Oidn Wiesn

Auf der Oidn Wiesn stehen drei Festzelte, die weniger zum eskalativen Betrinken als dem gemütlichen Beisammensein laden: Das Festzelt Tradition, das Herzkasperl-Festzelt und das Volkssängerzelt Schützenlisl, das ab heuer die „Schönheitskönigin“ ersetzt.

Das größte Zelt ist das Festzelt Tradition, in dem die Wirtsfamilien Winklhofer und Wieser auf zünftige Blasmusik setzen. Neben bayerischen Schmankerln darf freilich das Bier nicht fehlen: Serviert wird Augustiner Festbier - traditionell im Tonkrug.

Im Herzkasperl-Festzelt will Josef „Beppi“ Bachmaier der jungen Volksmusikszene eine Bühne bieten. Das Konzept ist daher ein abwechslungsreiches Musikprogramm, bei dem diverse Kapellen, Sänger und andere Musikanten aufspielen. Immerhin sieht sich das Festzelt selbst als „Zelt der Musikantinnen und Musikanten“.

Tisch-Reservierungen auf der Oidn Wiesn

Das Museumszelt der Oidn Wiesn ist zwar kein klassisches Bierzelt, einen Ausschank gibt es aber trotzdem. Wie der Name schon verrät, steht hier die Geschichte des Oktoberfests im Mittelpunkt. Mit historischen Ausstellungsstücken wie alten Zugmaschinen, einer Schießbude aus dem Jahr 1905 oder einem Karussell von 1946 gehen die Besucher auf Zeitreise. Zudem gibt es ein wechselndes Musik- und Kinderprogramm und einen nostalgischen Verkaufswagen mit süßen Schmankerln.

Weil es auf der Oidn Wiesn generell ruhiger zugeht, haben die Festbesucher hier oft bessere Chancen auf einen freien Tisch. Auch Reservierungen sind leichter zu bekommen als auf dem Hauptgelände des Oktoberfests, wo ein Großteil der Tische schon lange ausreserviert ist. Wie sich trotzdem noch einer der begehrten Tische ergattern lässt, lesen Sie hier.

Im Museumszelt auf der Oidn Wiesn geht es in historischen Fahrgeschäften auf Zeitreise. © Ralph Peters/imago

Fahrt in die Vergangenheit: Historische Fahrgeschäfte auf der Oidn Wiesn

Echte Volksfest-Klassiker wie die Schiffschaukel und das Kinderkarussell gehören zum festen Bestandteil der Oidn Wiesn. Die Bandbreite nostalgischer Fahrgeschäfte reicht aber noch viel weiter: So können sich Besucher mit einer Fahrt im „Kettenflieger Kalb“ von 1919 oder der „Fahrt ins Paradies“ in die Volksfeststimmung vergangener Zeiten versetzen lassen. Außerdem gibt es historische Wurf- und Schießbuden sowie die „Dicke Berta“, an der sich die eigene Muskelkraft auf die Probe stellen lässt.

Gut zu wissen: Dank ihrer zentralen Lage ist die Oide Wiesn von überall gut zu erreichen. Für eine möglichst stressfreie Anfahrt mit Bus, Bahn oder Auto empfiehlt es sich, schon vorab richtig zu planen - um Nerven und Geldbeutel zu schonen. Alle wichtigen Informationen zur Anreise auf das Oktoberfest haben wir für Sie hier zusammengefasst.

Tipp: Anreise und Unterkunft frühzeitig planen

Festbesucher, die spätabends nicht mehr nach Hause reisen wollen, sollten sich übrigens frühzeitig nach einer Übernachtungsmöglichkeit umsehen. In München sind die meisten Ferienunterkünfte zur Wiesn-Zeit nämlich schon vergriffen. Dafür gibt es diese günstigen Alternativen. (kuc)