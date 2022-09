Einfach weiter feiern: Welche Clubs nach Schließung der Zelte die Wiesn verlängern

Von: Leoni Billina, Phillip Plesch

Wenn die Stimmung im Zelt gut ist, soll die Feier nach der Wiesn oft noch weitergehen. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Wenn die Festzelte auf der Wiesn kurz vor Mitternacht schließen, soll die Feier für viele Gäste danach weitergehen. Doch welche Clubs eignen sich in München?

München - Wochenende! Jetzt geht’s auf der Wiesn richtig ab. Und viele wollen nach dem Festbesuch noch weiterziehen, wenn um 23.30 Uhr die meisten Zelte schließen. Unsere Zeitung hat sich umgeschaut, wo das besonders gut geht. Hier eine Auswahl:

Nach der Wiesn: Diese Clubs haben in München danach noch geöffnet

Verlässliche Ziele zum Weiterfeiern sind die 089Bar und das Pacha (Maximilianplatz 5). Täglich ab 21 Uhr, der Eintritt kostet am Wochenende für Frauen 15 Euro, für Männer 20 Euro, unter der Woche für alle 15 Euro. Die Türen der Milchbar an der Sonnenstraße 27 stehen jeden Tag für Wiesn-Besucher offen: täglich ab 22 Uhr geht hier die Party ab. Eine knallbunte Feierlocation ist auch der Pop-up-Club Happy an der Schützenstraße 8. Immer von Donnerstag bis Samstag und am Sonntag, 2. Oktober, kann hier ab 22.30 Uhr weiter gefeiert werden, Eintritt: 8 Euro.

Auch der NY Club hat ein Herz für Wiesn-Gänger: Am Wochenende und am 2. Oktober gibt’s hier die After-Wiesn-Party für Nachtschwärmer, Kostenpunkt: 10 Euro. Freitag, Samstag und Sonntag kann in der Nachtgalerie an der Landsberger Straße 185 weitergeschunkelt werden. 13 Euro Eintritt kostet hier „Münchens größte 90er vs. 2000er After-Wiesn-Party“. Los geht’s um 22.30 Uhr.

„After Wiesn Party“ - Diese Clubs in München machen mit

Der Neuraum an der Arnulfstraße 17 macht dem Zapfenstreich den Garaus und feiert jeden Tag „Die Energy After Wiesn Party – 17 Tage Wiesn, 17 Tage Neuraum“. Los geht’s um 22.30 Uhr, um 6 Uhr ist Schluss. Von Sonntag bis Donnerstag kostet der Eintritt 8 Euro, am Freitag, Samstag und Sonntag, dem 2. Oktober, 10 Euro und am Samstag, dem 1. Oktober 12 Euro.

Die wohl bekannteste Wiesn-Party geht in der Alten Kongresshalle an der Theresienhöhe 15 ab – vom Bierzelt aus hat der Partygänger dorthin einen komfortabel kurzen Weg. Los geht’s um 22 Uhr, Tickets kosten im Vorverkauf 17,50 Euro. Im Sweet am Maximiliansplatz 5 ist an den Wochenenden und am Sonntag, 2. Oktober, After-Wiesn-Party angesagt: Für 10 Euro Eintritt ab 22.45 Uhr. Mit dem Motto „Auf eine substanzielle Wiesn“ lockt das Substanz an der Ruppertstraße 28 seine Gäste an – das Beste: Der Eintritt ist frei. Auch im Senatore am Sendlinger-Tor-Platz 5 sind Trachtenträger gern gesehen. Party ist dort von Dienstag bis Samstag.