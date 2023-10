Bedienung zeigt, wie sich ihr Körper durch 18 Tage Wiesn verändert hat – „Heftig“

Von: Armin T. Linder

18 Tage Wiesn haben ihre Spuren hinterlassen bei Bedienung Eva. Das fällt vielen auf. Sie gesteht zudem eine ungewöhnliche Sucht ein.

München - Das Oktoberfest und die sozialen Medien brachten eine neue Kombination hervor: Wiesn-Influencerinnen und -Influencer. Ein Service-Leiter aus dem Schützenfestzelt wurde als potenziell schönster Mann der Theresienwiese zum Online-Star, Bedienung Lena aus Straubing begleitete ebenfalls ihren Alltag auf TikTok. Und immer wieder Schlagzeilen schrieb Bedienung Eva: ob sie unter ihrem Tik-Tok-Namen „vendewa“ über den schlimmsten Tag der Wiesn wetterte, einen typischen Anblick nach Zeltschluss zeigte oder die Unart der Plastiktüten-Ferkel anprangerte.

Oktoberfest-Bedienung Eva zeigt, wie ihr Körper sich in 18 Tagen Wiesn verändert hat

Inzwischen ist die Wiesn für sie und die anderen vorbei. Zeit, Bilanz zu ziehen. Das machte Eva auch vor dem Spiegel und ließ die Weltöffentlichkeit via TikTok dran teilhaben. Denn 18 Tage Schuften im Festzelt haben ihre Spuren hinterlassen. Natürlich ist Eva zuallererst mal erschöpft, wie sie in einem ersten Video zeigte. Doch ein weiteres dokumentiert auch die Folgen der ganz anderen Art: Ihr Körper hat sich in 18 Tagen verändert. Hier das Video:

Eva schnitt eine Aufnahme von vor der Wiesn und nach 18 Tagen hintereinander – auf beiden dreht sie sich einmal um die eigene Achse und spannt sie die Oberarmmuskeln an. „Schauma mal, ob man einen Unterschied merkt“, leitet sie den Clip ein. Und nun würden die meisten Menschen sich den Körper der Wiesn-Bedienung ungefragt natürlich nicht so genau anschauen. Auf Aufforderung aber schon. Und sie kommentieren eifrig: „Das ist ja krass!“, zeigt sich eine Nutzerin verdutzt.

Respekt für Evas Oktoberfest-Wandlung: „Manche bekommen das nicht mal in einem Jahr Jahr Gym hin!!“

Andere schreiben: „Ich seh definitiv was!!“, „Ey Giiirl überall, deine Beine, dein Bauch, deine Arme. Alles muskulöser“, „Oooh doch. Und was für ein Unterschied“, „Hey. Oja Du hast viel mehr Muckis“, „Wenn man da keinen Unterschied sieht, dann weiß ich auch nicht. Sieht klasse aus“, „Oha voll der Unterschied. Mega“, „Heftig. Man sieht total den Unterschied!!“ oder „Definitiv um die Hüften einiges weg“. Diese Betrachterin geht ins Detail: „Ey doch schon Beine sind bissl schmaler geworden und Arme definierter und bissl größer, kommt mir halt schon so vor.“ Der Job als Wiesn-Bedienung schlaucht, aber er bringt den Körper auch ziemlich auf Vordermann. Ein User resümiert: „Das waren ja 18 Tage harte Arbeit! Manche bekommen das nicht mal in einem Jahr Gym hin!! Respekt für den Job!!“

Was Eva neben Muskeln, einem topfitten Körper und dem einen oder anderen Euro auch noch von der Wiesn geblieben ist: ihre „Breznsucht". Davon berichtet sie in einem weiteren Clip. „Nach 18 Tagen Breznkonsum kann ich nicht aufhören", gesteht sie. „Aber ich habe die Sorte gewechselt." Jetzt schwört sie auf Hawaii-Brezn. „Ananas gehört einfach überall drauf." Ob da jeder Bayer so zustimmen würde?