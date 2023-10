Nach sommerlichem Oktoberfest: Fällt Wiesn-Finale ins Wasser? Jetzt schon DWD-Warnung

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der Spätsommer gibt am letzten Wiesn-Tag nochmal Vollgas - aber nur bis zum frühen Abend. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber / Ralph Peters (Collage: tz.de)

Das Wetter verwöhnte die Wiesn-Besucher mit viel Sonne. Auch der letzte Oktoberfest-Tag wird sommerlich - zunächst. Für den Abend warnt der DWD.

München - Der Wettergott war den Wiesn-Besuchern in diesem Jahr hold. Nur vereinzelt waren Jacken und Regenschirme nötig, oftmals strahle die Sonne auf die Theresienwiese in München. Oktoberfestbesucher konnten sich 2023 über Temperaturen weit über 20 Grad freuen. Bildet der letzte Tag da eine Ausnahme?

Wetter zum Wiesn-Finale: Sommertag auf dem Oktoberfest - Regen und Windböen am Abend

Am Vormittag klettert das Thermometer laut wetter.com in der Landeshauptstadt auf bis zu 25 Grad, am Nachmittag wird dann die Höchsttemperatur von 26 Grad erreicht. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) allerdings bereits am Montag erklärte, könnte es am Abend kurzzeitig ungemütlich werden. Denn: „Was dann kommt, dürfte den Wiesn-Besuchern aber gar nicht gefallen“, sagte der DWD-Sprecher. Die Rede ist von einer sommerlichen Kaltfront, die Regenschauer, vielleicht ein Gewitter und Windböen mit sich bringt. Zumindest die Schauer sollten sich aber bis 23.30 Uhr, wenn das Oktoberfest offiziell zu Ende geht, erledigt haben, so der Experte.

Wärmstes Oktoberfest aller Zeiten? Hitze-Rekord auf der Wiesn

Das München-Wetter am letzten Wiesn-Tag laut wetter.com

6 bis 12 Uhr 25 Grad, sonnig 12 bis 18 Uhr 26 Grad, sonnig, leicht bewölkt und windig 18 bis 22 Uhr 22 Grad, leichter Regenschauer und stürmische Böen 22 Uhr bis 6 Uhr 16 Grad, wolkig und windig

Wetter-Warnungen für ganz Bayern: DWD warnt vor Windböen in München - Sturmböen im Umland

Mittlerweile leuchtet auch die Warnkarte des DWD bunt - und zwar für ganz Bayern. Für München liegt eine offizielle Warnung vor Windböen vor. Diese gilt ab 17 Uhr bis ein Uhr nachts am Mittwoch. Auch das Umland ist betroffen, die Landkreise im Süden (beispielsweise Bad Tölz-Wolfratshausen und Miesbach) sind auf der Warnkarte gar orange eingefärbt. Dort liegt demnach eine Warnung vor schweren Sturmböen vor. (kam)

Wiesn-Endspurt: Diese Promis lassen es zum Abschluss des Oktoberfests krachen Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier.