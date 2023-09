Über 50 Millionen Aufrufe! Wiesn-Bedienung sprengt mit diesem viralen Video alle Rekorde – und legt nach

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Verena Angermeier ist Oktoberfest-Bedienung im Schützenzelt – und neuer TikTok-Star: Ihre zehn Videos verzeichnen insgesamt knapp 90 Millionen Aufrufe. Das mag auch mit einem Sicherheitshinweis zusammenhängen.

München – Die Festzelt-Bedienung ist relativ neu im TikTok-Geschäft. Ihr erstes Video ist vom 20. August und ist mit dem Hashtag Gäubodenfest versehen. Darauf zeigt sie sich in einem Foto, das immer wieder durchs Bild zieht. Auf dem Foto trägt sie ein Bierfass, mutmaßlich 15 Liter. Unterlegt ist das Video mit dem Après-Ski-Schlager „Hurra die Gams“. Ihr erster Clip erzielt „nur“ 230.000 Aufrufe. Die positiven Kommentare überschlagen sich hier bereits. „Du bist traumhaft hübsch“, schreibt TikTok-User Kärtnermann. „Wunderschön“, ergänzt ein anderer und: „Mega Stolz“.

Verena Angermeier, hier in drei Screenshots aus verschiedenen Videos, landete bei TikTok einen viralen Hit. © Verena Angermeier/TikTok-Screenshots

Kleines Rechenspiel: Wie viel wiegen 13 volle Masskrüge Ein leerer Masskrug wiegt etwa 1,3 Kilogramm. Ein Liter Wasser genau ein Kilo wiegt (und sorry, liebe Bierfans und Wasser-Verweigerer: So sehr unterscheiden sich die Flüssigkeiten physikalisch dann auch nicht), sollte ein voller Masskrug also etwa 2,3 Kilogramm wiegen. Immer vorausgesetzt, er ist auch gut eingeschenkt, was ja beim Oktoberfest immer so eine Sache ist. Aber gut, gehen wir mal von sauber bis obenhin gezapften 13 Masskrügen aus. Dann hebt Verena Angermeier hunderte Male täglich 29,9 Kilo und trägt sie quer durchs Festzelt. Hut ab!

Oktoberfest-Hit: Zierliche, blonde Bedienung trägt schwere Sachen – Thema verfängt

Das Thema, zierliche, blonde Festzelt-Bedienung hebt verdammt schwere Sachen, zieht sich von Video eins durch ihr Profil. Am 30. August postet sie bereits ein Video, wie sie die 13 Mass in zwei übereinander gestellten Kränzen durchs Schützenzelt auf dem Oktoberfest trägt. Es muss sich um Archivaufnahmen handeln, da die Wiesn erst zwei Wochen später startet. Trotzdem erzielt der Clip bereits unglaubliche 24 Millionen Aufrufe.

Virales Video hat über 50 Millionen Aufrufe – Warnhinweis könnte geholfen haben

Nach ein paar Wiesn-Im-Aufbau-Videos legt Angermeier dann ein aktuelles Stück nach. Das kommt allerdings nur auf fünf Millionen Views. Dann folgt der Kracher, der inzwischen bei über 50 Millionen Aufrufe steht – Tendenz rasant steigend. In dem Video steht Angermeier am Ausschank und wartet auf Nachschub, sortiert und stapelt routiniert ihre Masskrüge, bis sie die 13 voll hat und mit einer Leichtigkeit abhebt.

So ziemlich alle Medien, auch wir, haben bereits über das virale Video berichtet, das mag dem Beitrag nochmal einen Schub gegeben haben. Ein weiterer Grund für die Reichweite mag auch in dem Warnhinweis liegen, mit dem TikTok das Video versehen hat und der offenbar bierernst gemeint ist. Über dem Video liegt ein schwarzer Balken mit einem großen Ausrufezeichen. Daneben ist zu lesen:

„Die Teilnahme an dieser Aktivität könnte dazu führen, dass du dich verletzt oder andere sich dabei verletzen.“

Nun liegt die Vermutung nahe, dass gerade dieser Warnhinweis in Verbindung mit dem Thema Wiesn erst so richtig neugierig macht. Mit einer solchen Warnung ist übrigens nicht zu spaßen. Bei Wiederholungstätern droht eine Konto-Sperrung, ist in den Community-Regeln von TikTok nachzulesen. Die anderen Videos, auf denen Angermeier dieselbe Ladung durchs Festzelt balanciert, haben allerdings keinen Warnhinweis – und auch nicht so viel Reichweite.

Von den Schottenhamels bis hin zu Peter Inselkammer: Das sind die Oktoberfest-Wirte der 14 großen Zelte Fotostrecke ansehen

Im Vorjahr sorgte auch eine Wiesn-Bedienung für einen viralen TikTok-Hit, allerdings mit einem ernsten Thema. Sie berichtete in dem sozialen Medium, dass so ziemlich alle mit Fieber arbeiten würden im Oktoberfest-Festzelt. Es werde einfach nicht getestet, so sei halt auch keiner Corona-positiv.

Nach viralem Hit: Wiesn-Bedienung legt mit neuem Video nach

Umso erfreulicher, dass der diesjährige TikTok-Wiesn-Erfolg einfach nur witzig und schön ist. Und Verena Angermeier hat bereits nachgelegt. In ihrem jüngsten Video trägt sie mal was anderes durchs Schützenzelt, nämlich Champagner und Schnaps – allerdings mit deutlich weniger Reichweite.

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!