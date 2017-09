Nasser Wiesn-Start: So wird das Wetter zum Oktoberfest 2017

Nein, die Prognose zum Wiesn-Start ist alles andere als gut. So wird das Wetter zum ersten Oktoberfest-Wochenende 2017 in München.

Seit Samstag heißt es wieder „O‘ zapft is!“. Das 184. Oktoberfest ist in München gestartet. Wer am ersten Wiesn-Tag dabei sein wollte, musste sich möglichst früh einen Platz in einem der Festzelte suchen. Denn: Das Wetter zum Wiesn-Start war richtig mies. Und es wird noch schlimmer: In der ersten Oktoberfest-Woche bleibt München ein rechtes Sauwetter erhalten.

Die renommierten Meteorologen sind sich einig: Zum Wiesn-Start am Samstag wird es kalt und nass. Christian Ehmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagt Höchsttemperaturen von 15 Grad voraus. Noch düsterer fällt die Prognose von Dominik Jung von wetter.net aus: „Der Start zum Münchner Oktoberfest fällt so richtig ins Wasser. Die Temperaturen liegen am Tag kaum über 15 Grad und nachts werden einstellige Werte erwartet. Dazu fällt immer wieder Regen!“

Sowohl für den Einzug der Wiesn-Wirte am Samstag als auch für den Trachten- und Schützenumzug am Sonntag sind die Wetter-Aussichten ziemlich mies. Auch am Sonntag kann es immer wieder regnen. Am zweiten Oktoberfest-Tag klettert das Thermometer nicht über 11 Grad. Da sollte man schon einen warmen Trachtenjanker oder ein langes Dirndl mit einer Dirndljacke anziehen - und die Besucher haben es gut, die einen Platz im Zelt ergattern (oder reserviert haben). Die Damen sollten auch aufpassen, dass der Regen ihnen nicht die aufwändig gestaltete Wiesn-Frisur versaut.

Auch nach dem ersten Wiesn-Wochenende fällt die Wetter-Prognose nicht viel besser aus. Von Montag bis Donnerstag bleibt es bedeckt und regnerisch. Am Dienstag, dem ersten Kinder- und Familientag auf dem Oktoberfest, sollten sich die großen und kleinen Besucher möglichst überdachte Fahrgeschäfte und Attraktionen suchen. Es könnte weiterhin regnen. Da bietet es sich doch geradezu an, eine Mass Bier im Zelt zu trinken. Wer sich noch nicht entschieden hat, wo es hingehen soll: Wir haben bereits alle Bierpreise auf dem Oktoberfest 2017 zusammengefasst.

+ Diese Damen machen‘s vor: Am ersten Oktoberfest-Wochenende (und an den folgenden Tag) sollte man einen Schirm auf die Wiesn mitnehmen. © dpa

Wetter zum Oktoberfest 2017: Erst am Donnerstag kommt die Sonne raus

Die Sonne über der Theresienwiese zeigt sich wohl erst am Mittwoch, 27. September. Dann klettert das Thermometer auf 20 Grad. Wer aber auf einen warmen Altweibersommer zur Wiesn hofft, könnte enttäuscht werden. Meteorologe Jung prognostiziert: „Nach Wochenmitte könnte es also etwas wärmer werden. Aber diese Erwärmung scheint nur von kurzer Dauer zu sein. Zudem müssen wir einfach noch einige Tage abwarten, um eine sichere Prognose treffen zu können.“

Auch Christian Ehrmann vom DWD meint: „Tendenziell scheint es im Laufe der nächsten Woche etwas freundlicher zu werden.“ Er zeigt sich ebenfalls skeptisch, ob dann der Altweibersommer kommt und meint trocken: „Hoffen kann man immer.“

Das Italiener-Wochenende (also das zweite Wochenende auf dem Oktoberfest 2017) beginnt eher mau. Am Freitag soll der Himmel leicht bewölkt sein. Immerhin kein Regen. Dann soll das Wetter in München aber wieder freundlicher werden. Am Samstag und Sonntag ziehen zwar Wolken auf, immerhin bleibt es aber trocken. Das Thermometer klettert auf 19 Grad.

Erfreulicher fällt die Wetter-Prognose für die zweite Wiesn-Woche aus. Das Oktoberfest soll zumindest bis Donnerstag, 28. September, von Regen verschont bleiben. Das Thermometer klettert Mittwoch, 27. September, und am Donnerstag, 28. September, auf Werte um 20 Grad.

Auch das vergangene Oktoberfest begann mit Sauwetter, aber dann..

Auch im vergangenen Jahr fiel der Oktoberfest-Start ins Wasser. 2016 kamen am ersten und sehr verregneten Wiesn-Wochenende 500.000 Gäste weniger als im Vorjahr. Schon am Samstagmorgen vor dem offiziellen Anstich schüttete es wie aus Kübeln. Bei so viel Nass von oben tropfte es zum Start auch in das eine oder andere Zelt rein. Die ersten Tage hielt das Sauwetter an. Nur nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 war noch weniger auf der Wiesn los. Bedienungen, Schausteller und Verkäufer klagten über entgangene Einnahmen. Erst am Mittwoch hörte der Regen auf.

Laut Stadt war der Rückstand nach der ersten Woche aber fast wieder aufgeholt: Mit 2,9 Millionen Besuchern seien nur rund 100.000 weniger gekommen als auf dem Oktoberfest 2015. Insgesamt zog es im vergangenen Jahr 5,6 Millionen Besuchern auf die Theresienwiese (im Vorjahr noch 5,9 Millionen), dafür war die Grundstimmung aber deutlich entspannter und friedvoller. Wiesn-Chef und Münchens 2. Bürgermeister Josef Schmid resümierte das Oktoberfest am Ende so: „Stimmungsvoll, harmonisch, entspannt.“

Deswegen sollte man auch den nassen und kalten Start beim Oktoberfest 2017 nicht überbewerten. Sobald das Wetter anzieht, kommen auch wieder die Besucher. Außerdem gibt es ja auch noch die Zelte, in denen man die Mass Bier und das Hendl genießen kann.

Das aktuelle Wiesn-Wetter für München finden Sie auch bei tz.de.

So wird das Wetter beim Oktoberfest 2017: Die Wiesn-Prognose

(Quelle: wetter.com)

Datum Wiesn-Termin Wetter Temperaturen Samstag, 16. September 2017 1. Oktoberfest-Tag (Wiesn-Start / Anstich im Schottenhamel-Festzelt) leichter Regen 8 bis 11 Grad Sonntag, 17. September 2017 2. Oktoberfest-Tag (Trachten- und Schützenzug) Regenschauer 7 bis 12 Grad Montag, 18. September 2017 3. Oktoberfest-Tag bedeckt 4 bis 14 Grad Dienstag, 19. September 2017 4. Oktoberfest-Tag (1. Kinder- und Familientag) bedeckt 7 bis 11 Grad Mittwoch, 20. September 2017 5. Oktoberfest-Tag Regenschauer 8 bis 13 Grad Donnerstag, 21. September 2017 6. Oktoberfest Tag (ökumenischer Gottesdienst der Schausteller und der Wiesnwirte im Festzelt) leichter Regen 8 bis 14 Grad Freitag, 22. September 2017 7. Oktoberfest Tag (Italiener-Wochenende) leicht bewölkt 9 bis 15 Grad Samstag, 23. September 2017 8. Oktoberfest-Tag (Italiener-Wochenende) leicht bewölkt 8 bis 19 Grad Sonntag, 24. September 2017 9. Oktoberfest-Tag (Italiener-Wochenende / Halbzeit auf der Wiesn / gemeinsames Standkonzert der Bands und Kapellen aller Zelte auf den Stufen zur Bavaria) wolkig 11 bis 19 Grad Montag, 25. September 2017 10. Oktoberfest-Tag leicht bewölt 9 bis 15 Grad Dienstag, 26. September 2017 11. Oktoberfest-Tag (2. Kinder- und Familientag) leicht bewölkt 8 bis 18 Grad Mittwoch, 27. September 2017 12. Oktoberfest-Tag sonnig 10 bis 20 Grad Donnerstag, 28. September 2017 13. Oktoberfest-Tag sonnig 10 bis 22 Grad Freitag, 29. September 2017 14. Oktoberfest-Tag leichter Regen 12 bis 16 Grad Samstag, 30. September 2017 15. Oktoberfest-Tag leichter Regen 9 bis 18 Grad Sonntag, 1. Oktober 2017 16. Oktoberfest-Tag leicht bewölkt 6 bis 14 Grad Montag, 2. Oktober 2017 17. Oktoberfest-Tag noch keine Prognose noch keine Prognose Dienstag, 3. Oktober 2017 18. Oktoberfest-Tag (Wiesn-Finale / Tag der Deutschen Einheit / Böllerschiessen auf den Stufen zur Bavaria) noch keine Prognose noch keine Prognose

fro/Video: Glomex