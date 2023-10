„Diese komische Sprache“: Podcaster versteht Bayerisch auf der Wiesn nicht

Von: Adriano D'Adamo

Auf der Wiesn hatte ein Podcast-Moderator eine interessante Begegnung mit einem Mann, der nur bayerisch geredet hat. Seine lustige Unterhaltung rekapitulierte er mit seinem Co-Moderator.

München – Wenn jemand in Bayern unterwegs ist, kann es passieren, dass dieser auch den bayerischen Dialekt zu hören bekommt. Diese Erfahrungen musste auch einer der beiden Moderatoren des Podcasts „Rundfunk17“ machen. Für ihn fühlte sich eine Unterhaltung mit einem Besucher auf der Wiesn an, als ob sie „zwei unterschiedliche Sprachen miteinander“ sprechen.

„Wie jemand, der rückwärts spricht“: Keine Antworten für Moderator

Der Moderator erzählt, wie er auf dem Oktoberfest in München rauchen war und von einem älteren Mann in Lederhose und Tracht angesprochen wurde. Was der Mann von ihm wollte, wusste der Moderator nicht, weil er ihn nicht verstehen konnte. „Es hat sich für mich angehört, wie jemand, der rückwärts spricht“, sagte er in seinem Podcast.

Das Gespräch ging weiter und der Moderator konnte immer noch nicht herausfinden, was der Mann von ihm wollte. „Diese komische bayerische Sprache. Ich habe kein Wort verstanden.“ Um eine Antwort von dem Mann zu erhalten, „hab ich das einzig Richtige getan und habe gesagt: ‚English? Can you speak English?‘“, erzählte der Moderator. Er und sein Co-Moderator verglichen diese Unterhaltung auf der Wiesn mit Marc Terenzi und Verena Kerth, weil Terenzi auch dafür bekannt ist, dass er mit einer Mischung aus Deutsch und Englisch spricht.

