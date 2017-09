Notaufnahme warnt: Wenn Folgendes auf der Wiesn passiert, kann das sogar tödlich enden

Ein Besucher des Oktoberfestes liegt in der Notaufnahme des Klinikums der Universität München in einem Behandlungszimmer.

Zwei Kliniken befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Theresienwiese. Zur Wiesn-Zeit landen dort besonders viele Oktoberfest-Besucher. Die Ärzte wissen deshalb, welche Wiesn-Blessuren besonders gefährlich sind.

Durch die Nähe zum Oktoberfest landen in zwei Münchner LMU-Kliniken in diesen Tagen besonders viele Wiesn-Gänger: In der Medizinischen Klinik in der Ziemssenstraße und in der Notaufnahme der Chirurgischen Klinik in der Nußbaumstraße.

Oberärztin Dr. Viktoria Bogner-Flatz weiß, wie der typische Wiesn-Patient aussieht: „Alkoholisierte Patienten im Wiesn-Outfit mit meist leichtem Schädel-Hirn-Trauma und Kopfplatzwunden, die genäht werden müssen.“ Ein Großteil könne nach einer Diagnose per CT und einigen Stunden im Überwachungsraum die Notaufnahme wieder verlassen. Dies gelte aber nicht für diejnigen, die im Suff auf der Wiesn stürzen und sich etwas brechen.

Wiesnbesuch endet häufig auf der Intensivstation

Erschreckend ist, dass eine weitere häufige Verletzung von Oktoberfest-Besuchern sogar mit dem Tod enden kann: „Eine häufige Diagnose ist eine Hirnblutung infolge eines Sturzes auf den Kopf unter Alkoholeinfluss“, so Oberärztin Dr. Bogner-Flatz. „Für diese Patienten endet der Wiesnbesuch sogar auf der Intensivstation.“

In den ersten elf Oktoberfest-Tagen seien 62 Personen mit einem Vollrausch in die Notaufnahmen der Kliniken eingeliefert worden, berichten die Kliniken - 41 waren Männer, 21 Frauen. Die meisten seien in den frühen Morgenstunden ins Krankenhaus gekommen, weil sie es nach dem Oktoberfest noch bei einer After-Wiesn-Party hatten krachen lassen. Der Allerbetrunkenste hatte 3,4 Promille Alkohol im Blut.

Jedoch: In etwa genauso viele Menschen mit Alkoholvergiftung versorgen die beiden Kliniken auch an normalen Wochenenden außerhalb der Wiesn. „Das ist sicher auch ein Beleg dafür, dass die Primärversorgung auf dem Oktoberfest hervorragend funktioniert und dort bereits weniger komplizierte Fälle ausreichend behandelt werden können“, erklärt Dr. Markus Wörnle, Leiter der Notaufnahme in der Ziemssenstraße.

