Auf Wiedersehen, Michelle Obama: Zum Abschied gibt es eine Brezn am Wiesn-Himmel

Von: Adriano D'Adamo

Am ersten Wiesn-Tag erstrecke sich ein großes Herz am Himmel. Am Dienstag folgte eine Brezn. Diese Aktion war der ehemaligen First Lady Michelle Obama gewidmet.

München – Die ehemalige First Lady Michelle Obama war in München zu Besuch. Sie war eine Rednerin auf der Gründermesse „Bits & Pretzels“. Felix Haas, Veranstalter der Messe, hatte die Idee, die Ehefrau vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama mit einer besonderen Aktion zu verabschieden: eine riesige Brezen am Himmel über der Wiesn. Das Kunstwerk wurde von jemandem ausgeführt, der Erfahrung hat, am Oktoberfest-Himmel zu malen.

Eine große Brezn war am Himmel über der Wiesn zu bestaunen. © fkn

Nach Herz kommt Brezen: Aktion am Himmel um einen Tag verschoben

Für die Brezn am Himmel war Sascha Odermann verantwortlich. Die Aktion war bereits sein zweites Kunstwerk am Wiesn-Himmel dieses Jahr. Am ersten Tag der Wiesn malte er ein großes Herz am Himmel über der Theresienwiese. Haas hatte eine Idee, wie er Michelle Obama am Dienstag (26. September) nach der Gründermesse verabschieden kann. „Lass uns eine Bits-Brezen für Michele Obama malen“, dachte sich Haas, berichtet die Bild.

Staunende Wiesn-Besucher, die das Spektakel festhalten. © fkn

Allerdings verlief nicht alles nach Plan. Die Brezn sollte sich eigentlich schon am Montag (25. September) über dem Wiesn-Himmel erstrecken. Geplant war die Aktion, als Michelle Obama zur Messe fuhr, berichtet die Bild. Es scheiterte daran, dass die Probeflüge zeitlich nicht geklappt haben.

Flugverbotszone über dem Oktoberfest: Schutz der Veranstaltung und Besucher

Schlussendlich durften Tausende Wiesn-Besucher die Brezn am Himmel bestaunen und machten reichlich Fotos davon. Damit das möglich war, musste Odermann eine Sondergenehmigung bei der Deutschen Flugsicherung für seine Aktion einholen. Über dem Oktoberfest gilt eine Flugverbotszone. Diese wurde errichtet, um die Veranstaltung und Besucher zu schützen, aber auch „damit nicht so viel Verkehr darüber stattfindet, weil jeder Sportflieger darüber fliegen wollte“, sagt Robert Ertler, Pressesprecher der Deutschen Flugsicherheit, tz.de.

Nachdem Odermann die Erlaubnis für seinen Kunstflug über dem Oktoberfest erhalten hat, hätte es nicht zwingend eine Brezn am Himmel werden müssen. „Wie die Aktion aussieht, liegt seinem Ermessen“, erklärt der Pressesprecher tz.de. Mit einer großen Brezn am Himmel verabschiedeten Odermann und Hass die ehemalige First Lady nach ihrem Besuch in München.

