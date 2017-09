münchen.tv: Hier sehen Sie das Oktoberfest 2017 heute im Live-Stream

München - Hier finden Sie heute den Live-Stream von münchen.tv vom Oktoberfest 2017 aus dem Hofbräu-Zelt. DIE Kult-Sendung zur Wiesn ist zurück.

Der Live-Stream vom Oktoberfest von münchen.tv (ab 18.00 Uhr)

Für viele Oktoberfest-Fans gehört sie zur Wiesn dazu wie die Mass-Bier und das Hendl: Die tägliche Wiesn-Live-Sendung auf münchen.tv. Bei uns gibt es auch heuer wieder den Live-Stream zur Kult-Show. Dem Münchner Privatsender gelingt es unnachahmlich gut, die Stimmung auf dem Oktoberfest rüberzubringen. Zudem sind die Sprüche der Moderatoren Alex Onken und Marion Schieder immer ein wenig lockerer und lebendiger als man es von anderen Sendern kennt. Sie geben sich einfach so lässig, wie man sich halt in einem Wiesn-Zelt so gibt.

Kurzum: Wer es nicht selbst auf die Wiesn in eines der Festzelte schafft, bekommt bei münchen.tv einen guten Ersatz in Sachen Stimmung geboten. Die Mass Bier und das Brathendl kann man dann als Brotzeit zur Wiesn-Live-Sendung genießen. Da passt es gut, dass die Übertragung jeden Tag von 18 bis 21 Uhr läuft, also genau zum Feierabend. Ausnahme: Zum Wiesn-Start am Samstag16. September überträgt münchen.tv den Anstich von 11 bis 13 Uhr live. Und egal ob man auf dem PC, dem Tablet, dem Laptop oder dem Smartphone zuschaut. Und: Den Live-Stream zu den Oktoberfest-Sendungen auf münchen.tv gibt es im hochauflösenden HD-Format.

Die abendliche Wiesn-Live-Sendung von münchen.tv startet an jedem Sendetag mit Monika Eckert, die ihre Nachrichtensendung live aus dem Festzelt moderiert- was es übrigens bei keinem anderen Sender gibt! So verpassen die Wiesn-Zuschauer keine wichtige News des Tages und bekommen zum Ende auch noch den aktuellen Wetterbericht.

Ab 18.20 Uhr melden sich die Kult-Moderatoren Marion Schieder und Alex Onken an jedem Wiesn-Tag im Live-Stream von der Empore aus dem Hofbräu-Festzelt. Im vergangenen Jahre machte „die Schiederin“ Baby-Pause. Für sie sprang einmalig Eva Grünbauer als Co-Moderatorin von Onken ein. Sie machte ihre Sache zwar mehr als gut. Heuer ist das beliebte Wiesn-Duo von münchen.tv aber wieder vereint. Im Trailer zu den Wiesn-Sendungen entschuldigt Onken sich auch bei Schieder für seinen Partnerinnen-Wechsel, als wäre er fremd gegangen: „Du warst nicht da. Ich war allein, so. Und dann kam sie. Sie war da. Es war doch nur ein Mal. Okay.... es war 17 Mal.“ Und so kündigt der Sender zum Ende des Werbeclips die Wiedervereinigung zum Oktoberfest so an: „Es kommt zusammen, was zusammen gehört.“

Oktoberfest-Sendung von münchen.tv im Live-Stream: Jeden Tag fast drei Stunden mit Onken und Schieder

Die Schiederin und Onken melden sich drei fast Stunden lang live von der Empore, wo sie immer mit gerade vorbeikommenden Wiesn-Besuchern plaudern. Da wird schon mal versucht, einen Buam und ein Madl zu verkuppeln. Auf jeden Fall ist es auch im Live-Stream immer eine Gaudi, welche Show Onken und Schieder mit ihren zufälligen Interview-Partnern abziehen. Manchmal werden die Leute auch derbleckt, eine Art des Humors, die außerhalb von Bayern nicht jeder versteht. Und schon wären wir bei Stefan Raab, der Schieder und Onken vor zwei Jahren in seiner Sendung „TV total“ als "total asozial" bezeichnete und ihnen unterstellte, sie würden betrunken moderieren: "Diese Sauferei auf dem Oktoberfest ist nicht gut ..." Onken wiederum nannte Raab eine „Keramikfresse“ und lud den Moderator, der seine Karriere mittlerweile beendet hat, zu einem Boxkampf im Teufelsrad ein. Raab ist bislang nicht auf der Wiesn erschienen - auch nicht nachdem Onken seine Herausforderung erneuert hat.

Zum Wiesn-Live-Stream von münchen.tv und zum Live-Stream gehören natürlich immer die Einspielfilme und verschiedenen Berichte rund ums Oktoberfest. Diese bekannten Reporter sind heuer wieder auf der Wiesn unterwegs:

Christopher Griebel (der seine Beiträge immer mit „Damen und Herren“ beginnt) erzählt „Gschichten von der Oidn Wiesn“.

Lara Obersovszky wird wieder die Wiesn-Schausteller präsentieren.

Barry Werkmeister wird mit einer Spezial-Ausgabe seiner Sendung „Die Zeit läuft –Spezial“ und die Besucher zu Wiesn-Spielen einladen.

Und dann präsentiert münchen.tv heuer noch ein paar neue Gesichter im täglichen Wiesn-Live-Stream:

Sebastian Kramer stellt die interessantesten Jobs auf dem Oktoberfest vor.

Fanny Werther und Sandra Stäblein treffen in diesem Jahr die Promis auf der Wiesn.

Andre Lemmer (auch neu) wird die Stimmung auf dem Oktoberfest einfangen und mit Spielaktionen auf der Theresienwiese unterwegs sein.

Man schon auf die Live-Sendung mit Alex Onken und Marion Schieder gespannt sein. Im Live-Stream von münchen.tv zum Oktoberfest verpasst man bei uns keinen witzigen und kuriosen Augenblick.

münchen.tv: Die Sendezeiten für den Live-Stream vom Oktoberfest 2017

Datum Sendezeit Sendung Samstag, 16. September 2017 11.00 bis 13.00 Anstich zum Oktoberfest 2017 im Hofbräu-Festzelt. München.tv überträgt live, wenn Finanzminister Markus Söder (CSU) das erste Faß anzapft. Gast in der Sendung: Markus Söder. Samstag, 16. September 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gast: Schauspieler Ferdinand Schmidt Modrow (“Dahoam is‘ dahoam“). Sonntag, 17. September 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gäste: Wiesn-Chef und 2. Bürgermeister Seppi Schmid sowie PamPam Ida. Montag, 18. September 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gäste: Da Huawa, da Meier und i sowie Alfons Schuhbeck. Dienstag, 19. September 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gäste: Gast: Gerhard Wittmann (Der Schauspieler ist immer das Nockherberg-Double von OB Dieter Reiter). Mittwoch, 20. September 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Da Rocka & da Waitler. Donnerstag, 21. September 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gast: Hannes Ringelstetter. Freitag, 22. September 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gast: Claudia Koreck. Samstag, 23. September 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gast: Manfred Schauer, der Schichtl von der Wiesn. Sonntag, 24. September 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gäste: Die Schauspieler Corinna Binzer und Sepp Schauer (“Dahoam is‘ dahoam“). Montag, 25. September 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gast: Bernhard Paul (Zirkusdirektor, Regisseur, Clown und Mitbegründer des Circus Roncalli). Dienstag, 26. September 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gäste: Noch nicht bestätigt. Mittwoch, 27. September 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gast: Kabarettistin Sissi Perlinger. Donnerstag, 28. September 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gäste: Couplet AG. Freitag, 29. September 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gast: Schauspielerin Saskia Vester. Samstag, 30. September 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gäste: Noch nicht bestätigt. Sonntag, 1. Oktober 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gäste: De Scho Wieda (Band). Dienstag, 2. Oktober 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gäste: Noch nicht bestätigt. Mittwoch, 3. Oktober 2017 18.00 bis 21.00 Oktoberfest 2017 live! Gäste: Noch nicht bestätigt.

Oktoberfest 2017: Alle Infos bei uns

Auf unserer Seite zum Oktoberfest 2017 finden Sie alle wichtigen Wiesn-Infos. Was kostet heuer die Mass Bier und wie wird das Wiesn-Wetter? Wir klären, wo die Schleife am Dirndl hin gehört. Und wir stellen die besten Frisuren zum Oktoberfest vor.

