Oktoberfest 2017: Die Bierpreise in den Festzelten

Was kostet die Mass auf dem Oktoberfest 2017? Hier finden Sie eine Übersicht der Bierpreise in den Festzelten auf der Wiesn.

Update vom 13. Juli 2017: Wie komme ich am besten - und vor allem stressfrei - zur Wiesn? Wir haben bereits zusammengefasst, wo und an welcher Haltestelle Sie beim Oktoberfest 2017 aussteigen können.

München - Oktoberfest-Fans müssen sich nicht mehr lange gedulden: Denn am 16. September ist es wieder soweit. Mit dem traditionellen Bieranstich beginnt an diesem Tag das Oktoberfest 2017. Zweieinhalb Wochen lang können die Oktoberfest-Besucher dann täglich auf der Theresienwiese feiern und in den Bierzelten das größte Volksfest auf der Welt genießen.

Schon im Frühjahr vor der Wiesn war das Oktoberfest 2017 in München ein heißt diskutiertes Thema. Der Konflikt: Wiesn-Chef Josef Schmid (CSU) forderte eine Bremse für den Bierpreis. Bei den Oktoberfest-Wirten kam dieser Vorschlag weniger gut an. Am Ende entschied der Stadtrat, in dem er den Vorschlag ablehnte.

Damit Sie wissen, wie hoch die Bierpreise in den verschiedenen Festzelten auf dem Oktoberfest 2017 sind, haben wir für Sie eine Übersicht erstellt.

Oktoberfest 2017: Bierpreise - das kostet die Mass in den Zelten

Zuerst die gute Nachricht: Der Preis für eine Mass bleibt auch in diesem Jahr noch unter der 11-Euro-Marke. Dennoch wird der Liter Bier auch in diesem Jahr noch einmal teurer: Zwischen 10,60 Euro und 10,95 Euro müssen die Besucher des Oktoberfests 2017 in den jeweiligen Festzelten bezahlen:

In diesen Zelten variieren die Preise von 10.60 Euro bis 10.70 Euro:

Festzelt auf dem Oktoberfest 2017 Preis pro Mass Familienplatzl (Weissbiergarten) 10,60 Euro Oide Wiesn - Museumszelt 10,60 Euro Oide Wiesn - Festzelt Tradition 10,65 Euro Augustiner Festhalle (Vollmer) 10,70 Euro Heimer Enten- u. Hühnerbraterei 10,70 Euro Wirtshaus im Schichtl (Schauer) 10,70 Euro Hochreiter Haxnbraterei (Hochreiter) 10,70 Euro Ochsenbraterei - Spaten Festhalle 10,70 Euro Metzgerstubn (Vinzenz Murr) 10,70 Euro Oide Wiesn - Herzkasperl-Festzelt 10,70 Euro Oide Wiesn - Volkssängerzelt 10,70 Euro

In diesen Zelten kostet das Mass zwischen 10,80 und 10,85 Euro:

Festzelt auf dem Oktoberfest 2017 Preis pro Mass Ammer Hühnerbraterei (Schmidbauer) 10,80 Euro Fisch-Bäda (Lingnau) 10,80 Euro Heinz Wurst- und Hühnerbraterei (Heilmaier) 10,80 Euro Kalbsbraterei (Hochreiter) - seit 2014 10,80 Euro Münchner Knödelei (Oberndorfer) 10,80 Euro Löwenbräu-Festhalle (Hagn und Spendler) 10,80 Euro Armbrustschützenzelt (Inselkammer) 10,85 Euro Wildstuben (Renoldi Trudi) 10,85 Euro Zur Bratwurst (Hochreiter) 10,85 Euro

Mit bis zu 10,95 Euro ist die Mass in diesen Festzelten am teuersten:

Festzelt auf dem Oktoberfest 2017 Preis pro Mass Bräurosl - Pschorr Festhalle (Familie Heide) 10,90 Euro Hacker Festhalle (Familie Roiderer) 10,90 Euro Hofbräu-Festzelt (Familie Steinberg) 10,90 Euro Käfers Wiesnschänke (Familie Käfer) 10,90 Euro Schützen-Festzelt (Familie Reinbold) 10,90 Euro Marstall Festzelt (Familie Able) - seit 2014 10,90 Euro Zum Stiftl (Wirtsfamilie Stiftl) 10,90 Euro Poschners Hühner- und Entenbraterei 10,90 Euro Glöckle Wirt (Hanns Werner Glöckle) 10,90 Euro Hendlbraterei Goldener Hahn (Able) - seit 2015 10,90 Euro Schottenhamel Festhalle (Schottenhamel) 10,95 Euro Paulaner-Festhalle - Winzerer Fahndl (Pongratz) 10,95 Euro Fischer-Vroni Festzelt (Winter OHG) 10,95 Euro

Oktoberfest 2017: In diesen Festzelten gibt es nur Weißbier

Wer sowieso nur Weißbier trinken möchte, der kann auch die folgenden beiden Festzelte aufsuchen:

Festzelt auf dem Oktoberfest 2017 Preis pro Mass Feisingers Käs & Weinstubn (1 Liter Weissbier) 13,00 Euro Kufflers Weinzelt (1 Liter Weissbier) 15,60 Euro

Übrigens: Teilweise sind die Masskrüge bei dem ganzen Trubel nicht ordentlich eingeschenkt. Heißt, es ist schlicht zu wenig Bier in den Krügen. Was viele nicht wissen: In diesem Fall können Sie sich auch Bier nachfüllen lassen.

Oktoberfest 2017: Das kosten alkoholfreie Getränke und Softdrinks

Natürlich gibt es in den Bierzelten auf dem Oktoberfest aber nicht nur Bier, sondern auch alkoholfreie Getränke. Die sind im Vergleich zum letzten Jahr aber deutlich teurer geworden.

Der Durchschnittspreis für einen Liter Tafelwasser beträgt in diesem Jahr 8,73 Euro. Einige Festzelte treiben es aber auf die Spitze und verlangen unglaubliche 11,60 Euro für Wasser. Im Vorjahr lag der Preis durchschnittlich bei lediglich 8,27 Euro. Für Limonade müssen die Besucher rund 9,55 Euro bezahlen. Spezi und Cola-Mix liegen im Schnitt bei 9,64 Euro. 2016 kosteten sie noch 9,27 Euro.

Eine positive Neuigkeit gibt es aber dennoch: Wirte-Sprecher Roiderer wird in seinem Hacker-Zelt ein Familiengetränk für 3,50 Euro anbieten. Zudem versprach er auf seine Kollegen „einzureden“, um auch sie von der Idee zu überzeugen.

Oktoberfest 2017: In welchen Festzelten gibt es Radler

Wem das Bier auf dem Oktoberfest 2017 zu kräftig ist (oder wer noch fahren muss): Radler, also eine Mischung aus Bier und Limonade wäre eine Alternative. Aber: In vier von 15 Zelten wird auf der Wiesn kein Radler ausgeschenkt. Dazu gehören das Weinzelt, indem nur Wein und Weißbier angeboten wird und die Augustiner-Festhalle. Ebenso im Hackerzelt und in der Bräurosl. Wir haben bereits zusammengefasst, warum das so ist und in welchen Festzelten auf dem Oktoberfest Radler ausgeschenkt wird.

Oktoberfest 2017: Diese Biersorten gibt es in den Festzelten

Einer langen Tradition enstprechend darf beim Oktoberfest nur Münchner Bier ausgeschenkt werden. Sechs Brauereien haben sich dieses Privileg durch die langjährige Erfahrung im Brauen erarbeitet: Die Brauereien Augustiner, Hacker Pschorr, Hofbräu, Löwenbräu, Paulaner und Spaten.

In den verschiedenen Oktoberfestzelten auf der Theresienwiese werden deswegen auch unterschiedliche Sorten Bier ausgeschenkt. Und Bier ist schließlich nicht gleich Bier. Damit sie wissen, welches Bier es wo gibt, finden Sie hier eine Übersicht:

Biersorte Festzelt auf dem Oktoberfest 2017 Augustiner Augustiner-Festhalle, Fischer-Vroni Paulaner Armbrustschützenzelt, Winzerer Fähndl, Käfer's Wies'n Schänke Spaten-Franziskaner Marstall, Schottenhamel, Ochsenbraterei (Spatenbräu-Festhalle) Löwenbräu Schützen-Festzelt, Löwenbräu-Festhalle Hacker-Pschorr Hacker-Festzelt, Pschorr-Bräurosl Hofbräu Hofbräu-Festzelt

Um einen der begehrten Plätze in den Festzelten zu bekommen, sollten Wiesnbesucher möglichst bald schon Plätze reservieren, denn wie in jedem Jahr gilt: Die Plätze sind rar. Hier erfahren Sie, wie Sie schon jetzt in den Zelten reservieren können.

Sie wollen in diesem Jahr zum ersten Mal das Oktoberfest besuchen? Dann lesen Sie sich vorher lieber noch einmal diese ungeschriebenen Bier-Regeln durch. Dann fallen Sie auch garantiert nicht direkt als Neuling auf.

+ Oktoberfest 2017: Wo gibt es welches Bier? © picture alliance / dpa

Oktoberfest 2017: Darum gibt es keine Bierpreisbremse

Millionen Besucher strömen jedes Jahr auf das größte Volksfest der Welt. Um die Sicherheit dort zu gewährleisten, hat die Stadt München in diesem Jahr ein besonderes Sicherheitskonzept ausgearbeitet. Doch die Sicherheit hat seinen Preis. Deswegen wollte Wiesn-Chef Schmidt auch die Wirte stärker in die Pflicht nehmen: Die müssen nun zusätzlich zur Standgebühr, eine Umsatzpacht von vier bis fünf Prozent bezahlen.

Damit diese zusätzlichen Kosten nicht durch erhöhte Bierpreise wieder eingeholt werden, schlug Schmidt zusätzlich eine Bierpreisbremse vor: Drei Jahre lang sollte der Preis für eine Mass nicht über 10,70 Euro steigen. Doch dieser Vorschlag wurde vom Stadtrat München abgelehnt.

Die 11 Euro Marke wird dennoch in diesem Jahr nicht geknackt. Im Schnitt steigt der Bierpreis um „nur“ 2,55 Prozent und damit weniger als in den Jahren zuvor. Dafür werden aber die nicht alkoholischen Getränke teilweise um 50 Cent teurer.