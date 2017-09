Finger stark angeschwollen: Feuerwehr rückt mit Zange an

Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr: Weil nach einem Sturz ihre Finger, an denen sie Ringe trug, extrem stark anschwollen, musste die Feuerwehr auf der Wiesn einer 20-Jährigen mit der Zange auf den Leib rücken.

München - Wie die Feuerwehr berichtet, hatte sie am samstagnachmittag gegen 14.50 Uhr einen eher ungewöhnlichen Wiesneinsatz. Demnach war eine 20-Jährige auf dem Festgelände gestürzt und musste im Servicezentrum versorgt werden. Wegen des Sturze schwollen ihr Ringfinger und Mittelfinger der linken Hand so stark an, dass ihr zwei Ringe von den Fingern entfernt werden mussten.

Die Feuerwehr half: Mit einer Zange waren die Ringe, die zum Glück nur Modeschmuck waren, zügig von den Fingern abnehmen. Danach konnte ihre medizinische Behandlung fortgesetzt werden.

mm/tz