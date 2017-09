Tag 7 auf dem Oktoberfest: Auf zur „festa della birra“

Die erste Woche des Oktoberfests 2017 geht mit dem bevorstehenden Wochenende in die heiße Phase. Welche Zelte haben noch offen? Welcher Promi lässt die Sau raus? Im Live-Ticker verpassen Sie nichts.

Tag sieben der 184. Wiesn: Der heutige Freitag läutet das Italiener-Wochenende ein.

Natürlich sind unsere Wiesn-Reporter auch heute wieder auf der Festwiese unterwegs, damit Sie keine wichtige Meldung verpassen.

Wer wissen will, was gestern alles passiert ist, kann das im Oktoberfest-Ticker vom Donnerstag nachlesen.

<<< TICKER AKTUALISIEREN >>>

10.20 Uhr: Heute wird ein besonderes Jubiläum gefeiert: Angela „Angie“ Ehegartner ist seit 50 Jahren in dem Münchner Traditionszelt Poschners Hühner- und Entenbraterei im Einsatz. Um die 600 Enten und 800 Hendl trägt Ehegartner pro Tag raus, schätzt sie. Das muss ihr ersteinmal jemand nachmachen! Hier stellen Angie vor.

9.20 Uhr: Die Italiener kommen: zur „festa della birra“ kommen traditionell Zehntausende Italiener nach München. Mit ihnen reisen auch Polizisten aus Italien auf das Oktoberfest. Mit 19 Prozent stellen die Italiener laut Statistik des Münchner Tourismusamtes den größten Anteil der ausländischen Wiesn-Besucher und bei vielen Münchnern gelten die Wiesn-Italiener als besonders partyfreudig. Dietmar Angerer von der Polizei in Bozen, der die Südtiroler Gruppe, die die Münchner Polizei auf der Wiesn mit fünf Mann unterstützt, leitet, nimmt seine Landsleute in Schutz. „Die Italiener mögen sich lautstark hervortun, sie sind aber sicher nicht die Schlimmsten“, sagte er.

8.20 Uhr: Wer am Donnerstag frei hatte, konnte bei angenehmem Wetter einen entspannten Wiesn-Tag einlegen. Ob das Wetter auch am heutigen Freitag wieder mitspielt? So früh am Morgen lässt sich bereits sagen: Es sieht gut aus! Wer mehr Informationen zum aktuellen Oktoberfest-Wetter haben will, wird hier fündig.

7.30 Uhr: Gestern Abend war es soweit: Das tz-Wiesn-Madl 2017 wurde gekürt: Hier ist die Gewinnerin.

7 Uhr: Doch selbst, wenn sich heute der ein oder andere Regentropfen auf die Festwiese verirrt, sollte mit viel Andrang gerechnet werden. Denn erfahrene Oktoberfestgänger wissen es bereits: Das Wochenende vom 22. bis 24. September gilt auch als Italiener-Wochenende. Und natürlich werden auch dieses Jahr wieder zahlreiche Gäste aus Südeuropa erwartet. Dazu später mehr.

Wer auf nicht allzu viel Trubel aus ist, kann es sich ja im Biergarten bei einer Mittagsmass gut gehen lassen.

Und nicht nur Prominente auch diverse Ex-Bayern-Stars wie Bixente Lizarazu, Giovane Elber, Luca Toni, Miro Klose und Jean-Marie Pfaff und Hans-Jörg Butt haben zusammen auf dem Oktoberfest gefeiert. Bei der Paulaner-Veranstaltung „Abend der Legenden“ gaben sich zahlreiche ehemalige Bayern-Stars im Winzerer Fahndl die Ehre.

So feierten die Bayern-Legenden auf der Wiesn Zur Fotostrecke

Auch am Donnerstag(abend) war wieder reichlich Prominenz auf der Festwiese unterwegs. Wir haben hier die schönsten Bilder.

Cathy Hummels, Sarah Brandner, Simone Ballack - Promi-Fotos vom 6. Wiesn-Tag Zur Fotostrecke

Sehen Sie das Oktoberfest 2017 live im TV und im Stream von münchen.tv

Hier erfahren Sie, wie Sie das Oktoberfest 2017 live im TV und Live-Stream sehen können. Zudem bieten wir den Live-Stream von münchen.tv an. Sie wollen wissen, wo man auf der Wiesn rauchen darf und wo das Bier wie viel kostet? Kein Problem! Hier haben wir für Sie alle wichtigen Infos zu den Festzelten zusammengetragen.