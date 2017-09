Tag 9 des Oktoberfests: Chefs der Fahrgeschäfte haben Riesenproblem

Tag 9 auf dem Oktoberfest 2017: München ist gespannt, heute wird Halbzeitbilanz gezogen. Und vormittags spielen die Blaskapellen wieder das Standkonzert. Unser Live-Ticker.

Tag des 184. Oktoberfests: Heute Mittag zieht München Wiesn-Halbzeitbilanz .

. Seit 11 Uhr spielen die Oktoberfest-Kapellen wieder das Standkonzert an der Bavaria.

an der Bavaria. Die Stars des FC Bayern haben am Samstag mit ihren Frauen im Käfer-Zelt gefeiert. Wir haben die Fotos. Und lesen Sie auch unseren Ticker vom 8. Wiesn-Tag (23. September).

11.01 Uhr: Seit 11 Uhr spielen die Wiesn-Kapellen das traditionsreiche Standkonzert an der Bavaria. Ähnlich schönes Wetter mit blau-weißem Himmel hatten wir im vergangenen Jahr. Und schon jetzt bitte merken: Am Feiertag, 3. Oktober, findet genau dort um 12 Uhr das Böllerschießen statt.

10.30 Uhr: Die Schausteller auf dem Oktoberfest 2017 bitten kurz um Ihre Aufmerksamkeit, denn sie haben ein Riesenproblem: Ihnen gehen die Arbeiter aus. Das haben unsere Wiesn-Reporter Johannes Heininger und Ramona Weise von den Chefs der Fahrgeschäfte und vom Schausteller-Sprecher, Edmund Radlinger, erfahren. Am Lohn soll es übrigens nicht liegen. „Wir bezahlen über dem Mindestlohn, aber bekommen trotzdem kein Personal“, sagt Radlinger. Lesen Sie hier die Hintergründe.

9.36 Uhr: Wir haben die besten Fotos vom Tag 8 (Samstag) im Schützenfestzelt in eine Fotostrecke gepackt. Gern geschehen.

Tag 8 im Schützenfestzelt: Erkennen Sie jemanden auf den Fotos wieder? Zur Fotostrecke

9.01 Uhr: Haben Sie sich auf dem Oktoberfest 2017 schon aufs Teufelsrad (zwischen Voodoojumper und Autoscooter an der Schaustellerstraße) getraut? Oder wieder nur schadenfroh auf der Tribüne gestanden und ein Video mit Ihrem Handy gefilmt? Gestern Abend war der gehässige Moderator wieder in Bestform. Haben Sie übrigens gewusst, dass das Teufelsrad das Lieblingsfahrgeschäft der Schaustandkonztertspielerin Alexandra Kamp ist? Wir bisher auch nicht. Eine unserer Klatschreporterinnen traf Kamp und deren Freund Michael von Hassel am Montagabend im Marstallzelt. Kamp meinte: „Auf dem Teufelsrad war ich immer sehr, sehr gut. Der Trick: barfuß fahren, dann hat man einen guten Halt.“ Das Teufelsrat gehört zu den Wiesn-Klassikern der Fahrgeschäfte, es existiert seit 1910.

8.30 Uhr: Am 8. Oktoberfest-Tag, dem Samstag, schickten uns unsere Wiesn-Reporter ganz oft die Nachricht „Promialarm!“. Und das nicht nur, weil die Stars des FC Bayern München mit ihren Frauen ins Käferzelt kamen. Sehen Sie unsere Bildergalerie aller Promis von der Kategorie „mega wichtig“ bis „ach, entscheiden Sie selbst“.

Liebe Wiesn-Touristinnen, bindet die Dirndl-Schleife an der richtigen Position

7.55 Uhr: Manche Wiesn-Touristen verstehen nicht, dass ein schönes Dirndl niemals nur 29 Euro kosten kann (außer auf einem bayerischen Trachten-Flohmarkt). Auf dem Oktoberfest 2017 haben wir Münchner wieder seltsame Outfits mit ansehen müssen. Schaurige Beispiele hat zum Beispiel die Facebook-Seite Bayrische Quadratratschn gesammelt. Sehen Sie zum Beispiel eine Frau, die das vermutlich seltsamste Dirndl gekauft hat: sehr knapp und mit der kürzesten Schürze, die Sie sich vorstellen können.

Die Kommentare der Facebook-Nutzer sind witzig. Gudrun-Maria schreibt dazu: „Oh mei...so geht`s zu, wenn das Geld für den Stoff net langt, dann wird‘s Röckle zu kurz und die Schürzen ist von der Puppenstubn....“ Und Janine schreibt ironisch, sie und ihre Freundin müssten noch mal Shoppen gehen: „Wir haben den neuesten Dirndl-Trend no ned im Schrank.“ Für alle, die keine Ironie verstehen: Wir erklären, was die wahren Dirndl-Trends 2017 sind.

Und noch ein typischer Fehler der Oktoberfest-Touristinnen: die Dirndl-Schleife irgendwo statt an der richtigen Position zu binden. Die Seite, auf der eine Frau die Dirndl-Schürze zu einer Schleife bindet, verrät den Beziehungsstatus:

Dirndl-Schleife vorne rechts gebunden: in einer Beziehung.

Dirndl-Schleife vorne links gebunden: Single-Lady.



Dirndl-Schleife vorne in der Mitte gebunden: noch Jungfrau.



Dirndl-Schleife hinten in der Mitte gebunden: Witwe. Oder Wiesn-Bedienung.



