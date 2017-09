Oktoberfest-Ticker: Er muss nach der Wiesn durch den „Deckel-Check“ seiner Frau

Heute ist Donnerstag, Tag 13 auf dem Oktoberfest 2017. Lesen Sie die Geschichte über Fritz Eichinger aus Taufkirchen, den Wiesn-Gast der Rekorde. Unser Live-Ticker.

Hier tickern wir alle Nachrichten und den Promi-Klatsch vom Tag 13 des 184. Oktoberfests.

Gestern war Usain Bolt im Käferzelt und Schützenfestzelt zu Gast und schaute die Champions League.

Lesen Sie noch unseren Wiesn-Ticker vom Mittwoch und Dienstag.

14.33 Uhr: Als wir unseren Fotografen Achim Schmidt mit dem Auftrag losschickten, „schöne Bilder“ vom Oktoberfest 2017 zu machen, wussten wir: Er wird unsere Erwartungen übertreffen. Schon jetzt sind diese 26 Fotos hier unsere Lieblinge 2017.

Warum das hier unsere liebsten Wiesn-Fotos 2017 sind, sehen Sie sofort

13.57 Uhr: Er ist ein Gast der Rekorde: Fritz Eichinger, 58, aus Taufkirchen hat genau ein Hobby: das Oktoberfest. Er sitzt an jedem einzelnen Tag im Zelt – und das seit Jahrzehnten. Die Erlaubnis hat er noch vor der Hochzeit von seiner Frau bekommen. Heuer war ein besonderes Jahr: Er machte den 500. Wiesn-Besuch seines Lebens. Hier entlang zum Portrait, das der Münchner Merkur geschrieben hat.

13.30 Uhr: Jemand hat im Schützenfestzelt mutmaßlich einen vollen Masskrug in die Menge geworfen und dabei einen 25-jährigen Wiesn-Besucher am Kopf verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Lesen Sie hier den Polizeibericht.

Oktoberfest 2017: Ein Wiesn-Besucher benutzt seine Geldscheine als Klopapier. Bitte was?!

13.01 Uhr: Wie betrunken muss man sein? Ein Wiesn-Besucher hat sein Geschäft neben Mülltonnen verrichtet, weil er die Klos nicht gefunden hatte. Als Klopapier benutzte er Geldscheine. Offenbar konnte er sich das leisten. Und dann versuchte er auch noch, in die Müllpresse zu steigen. Lesen Sie die ganze Geschichte.

12.40 Uhr: Eine freundlich gemeinte Geste eines Mannes, der die Toiletten putzt, hat ein Wiesn-Besucher falsch interpretiert und sogar eine Rangelei angefangen. Er fühlte sich bevormundet, weil ihm die Reinigungskraft nach dem Händewaschen ein Papierhandtuch entgegenstrecke. Das berichtet die Polizei. Zum Glück wurde niemand bei dem Streit verletzt.

12.05 Uhr: Das ist einmalig: Für die Oktoberfest-Reporter von tz.de haben die Betreiber des großen Riesenrads extra eine leere Gondel für vier Stunden reserviert. Dort wurde eine GoPro befestigt. Und die filmte, wie die Wiesn-Lichter angehen. Sehen Sie unser schönes Video, natürlich von vier Stunden auf knapp vier Minuten gekürzt.

36 Fotobeweise: So viel Spaß macht‘s im Café Kaiserschmarrn!

36 Fotobeweise: So viel Spaß macht's im Café Kaiserschmarrn!

11.34 Uhr: Wir haben gestern wieder unseren Fotografen Stefan Thalhamer ins Schützenfestzelt-Gedränge geschickt. Sehen Sie die Wiesn-Gäste, wie sie schmusen, tanzen, küssen und Fotos von Sprintstar Usain Bolt machen. Sehen Sie die 84 Bilder.

84 Fotos aus dem Schützenfestzelt: Schmusen, tanzen und Fotos von Usain Bolt machen

10.30 Uhr: Dann kann niemand behaupten, er habe nicht gewusst, dass die Wiesn nicht „Wiesen“ geschrieben wird: Der Münchner Moderator Mike Thiel von Radio Gong 96.3 hat die Duden-Redaktion überzeugt, die Wiesn ins Wörterbuch aufzunehmen. Noch in diesem Jahr soll die Wiesn online auf Duden.de eingetragen werden. Und vermutlich in vier Jahren solle die Wiesn dann auch in der 28. Auflage des gedruckten Duden eingetragen sein. „Ich hätte nie gedacht, dass uns so viele Menschen in München und der Region bei dieser Idee unterstützen“, sagt der hartnäckige Moderator Thiel. Auch Bayerns Ministerpräsident hatte Thiels Forderung gefallen.

Oberbürgermeister Dieter Reiter hat schon auf die Nachricht reagiert und sagt: „Damit wird man der Bedeutung des größten Volksfests der Welt gerecht.“

Oktoberfest 2017: Wir zeigen Ihnen im Foto-Album Usain Bolt und alle anderen Promis vom 12. Tag

Foto-Album vom 12. Wiesn-Tag: Usain Bolt und alle anderen Promis

„Danke AfD und CSU, dass ihr unsere Kultur bewahrt“: Ironischer Facebook-Post sorgt für Diskussion

9.00 Uhr: Auf Facebook verbreitet sich seit Mittwoch dieses Foto. Es zeigt Oktoberfest-Besucher, die vor den Schaufenstern der Geschäfte am Münchner Hauptbahnhof liegen und ihren Rausch ausschlafen. Der Münchner Matthias Gast hat das Foto hochgeladen und hat eine Botschaft an die AfD und CSU und deren Anhänger, geschrieben, für die er mehr als 15.000 Likes, 4900 Shares und mehr als 1000 Kommentare gesammelt hat (Stand: 9 Uhr). Er schreibt in seinem ironischen, kritischen Beitrag: „Bin gerade am Hauptbahnhof (München) vorbeigekommen. Hier wurde unsere Leitkultur von Flüchtlingen bedroht und linksversiffte Gutmenschen haben denen auch noch Blümchen gegeben. Heute aber nicht. Heute wurde unsere Kultur gewahrt, weil Oktoberfest ist. Überall brüllende Besoffene, eine junge Frau kackt mitten zwischen den Fußgängern an die Laterne (keine Sorge, sie trug kein Kopftuch), alle taumeln hin und her wie bei einer Zombie-Invasion, Sicherheitsleute passen auf, dass die Zombies niemanden versehentlich auf die Gleise stoßen, überall schlafende Bierleichen, teilweise Kotze als Kissen. Heute nicht. Heute bleibt die Kultur erhalten. Danke AfD und CSU, dass ihr unsere Kultur bewahrt. Ich werde heute Nacht gut schlafen und von einer kackenden Frau träumen.“

Unter den hunderten Kommentatoren ist eine teils heftige Diskussion entstanden: darüber, ob der Münchner Matthias Gast (er arbeitet für die Organisation „Occupeace München“) etwas Wahres ausspricht, und darüber, was eigentlich die deutsche Kultur ist, ob das Oktoberfest dazuzählt und ob wir dieses nur auf die Sauferei reduzieren dürfen. Manche Menschen schämen sich für das, was sie auf dem Bild sehen, und bedanken sich bei dem Autor für seine Worte. Andere nennen seine Argumentation „arm“, zusammenhangslos.

Unklar ist, ob das Bild tatsächlich von Matthias Gast selbst stammt und ob es ein Archivfoto oder aktuelles vom Oktoberfest 2017 ist. Ein Kommentator meint: „Ist doch egal, aus welchem Jahr exakt dieses Foto ist. Solche Szenen sieht man JEDES Jahr zur Oktoberfestzeit dutzendweise!“ Manche Facebook-Nutzer zweifeln an, ob wir auf dem Foto überhaupt deutsche Wiesn-Gäste sehen oder Touristen. Fest steht jedoch: Der Facebook-Post hat seine Wirkung erzielt, eine Diskussion erzeugt.

8.30 Uhr: Die Gstanzl-Sängerin und bayerische Kabarettistin Liesl Weapon will der Wiesn-Sauferei einen Sinn geben: eine Mass bestellen, einen Euro spenden. Und zwar an die Münchner Tafel. Und so funktioniert‘s. Für jede getrunkene Mass sollen sie einen Euro an die Münchner Tafel spenden. Also: gut merken, am besten eine Strichliste auf dem Bierdeckel führen und eine Notiz ins Smartphone tippen. Danach soll jeder, der spenden mag, online auf die Aktionsseite gehen, die Anzahl der Mass eintragen und pro Mass einen Euro spenden – drei Mass, drei Euro als Spende. Ganz einfach. Einer der Unterstützter dieser Aktion ist der TSV-1860-Abwehrspieler Jan Mauersberger. Mehr Details zum Spendenaufruf „1 Mass, 1 Euro“ lesen Sie hier. Übrigens fehlen noch 7600 Mass beziehungsweise 7600 Euro, um Liesl Weapon und die Münchner Tafel happy zu machen.

Video: Schaustellerin verrät, mit welchem Trick Sie an der Ballwurfbude immer abräumen

