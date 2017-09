Tag 11 des Oktoberfests: Paar wirft mehrfach Kinderwagen mit seinem Baby um 

Tag 11 auf dem Oktoberfest 2017. Heute ist Familientag und heute vor 37 Jahren passierte das Oktoberfestattentat. Alle Wiesn-News im Live-Ticker.

Lesen Sie in diesem Ticker die News von Tag 11 des 184. Oktoberfests.

München hat eine Halbzeitbilanz zum Oktoberfest 2017 gezogen. Nach einer Wiesn der Rekorde schaut es nicht aus.

+ Heilige Taufe des Wiesn-Babys auf der Oidn Wiesn. © Heinz Hoffmann 14.18 Uhr: Heute hat Schausteller-Pater Paul Schäfersküpper im Museumszelt auf der Oidn Wiesn die kleine Julia Marie Lindenmaier getauft. Sie war letztes Jahr während der Wiesn, am 1. Oktober 2016 geboren. Die Mutter Silvia Lindenmeier betreibt gemeinsam mit ihrer Mutter, Annemarie Neumeier, die Wurfbude „Runter mit dem Zylinder“ auf der Oidn Wiesn. Vater Manfred, IT-Spezialist, besucht gerne in seiner Freizeit die Wiesn. Wir hatten im vergangenen Jahr über das Wiesn-Baby berichtet.

14.07 Uhr: Nach einem Streit auf dem Heimweg von der Wiesn wird ein 34-Jähriger Münchner so schwer verletzt, dass er in Lebensgefahr schwebt und in der Klinik notoperiert werden muss. Die Täter entkommen, die Polizei sucht Zeugen. Hier gelangen Sie zum Polizeibericht.

Oktoberfest 2017: Betrunkenes Paar wirft mehrfach den Kinderwagen mit seinem Baby um

13.48 Uhr: Das ist so verantwortungslos und macht uns wütend! Ein koreanisches Paar (34 und 38 Jahre alt) war auf dem Oktoberfest so stark betrunken, dass es mehrfach den eigenen Kinderwagen umwarf – einmal fiel sogar das einjährige Baby des Pärchens heraus. Und als die Polizei kam, wurde der Vater auch noch aggressiv. Lesen Sie die Details.

12.57 Uhr: Dümmer als die Polizei erlaubt: Ein 20-jähriger Münchner hat sich am Montagabend einer Wiesn-Streife in den Weg gestellt. Der Münchner beschimpfte die Polizisten als „ACAB“. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis, den er ignorierte und deshalb in Gewahrsam genommen wurde. Der gleichaltrige Begleiter des Münchners, der den Beamten ebenfalls den Weg versperrte, wurde auch in Gewahrsam genommen.

Und noch ein Zwischenfall, über den die Polizei München berichtet: Gestern hat ein 29-jähriger Wiesn-Besucher aus dem Landkreis Landshut mehrmals in einem Zelt und draußen ausländerfeindliche und antisemitische Sprüche gegrölt und wiederholt den „Hitler-Gruß“ gemacht. Die Polizei nahm den 29-Jährigen vorläufig fest. Er wird angezeigt. Leider war der Mann nicht der Einzige, der gestern mit dem „Hitler-Gruß“ erwischt wurde: ein 55-jähriger Deutscher machte diese verbotene Geste in einem Zelt. Er bekommt eine Anzeige und hat jetzt ein Betretungsverbot für das Oktoberfest.

12.20 Uhr: Am Dienstag gegen 0.30 Uhr ist eine amerikanische Oktoberfest-Touristin (30 Jahre) sexuell belästigt worden. Ein 32-jähriger Deutscher hatte der Besucherin unters Dirndl gegriffen und ihren Po angefasst. Der Lebensgefährte der Amerikanerin verfolgte den Mann und rief den Sicherheitsdienst des Zeltes dazu. Gleichzeitig wurde die Polizei gerufen, die den Grapscher vorläufig festnahm. Er bekommt eine Anzeige. Gleichzeitig wurde ein Oktoberfest-Verbot für ihn beantragt.

Es war nicht die einzige sexuelle Belästigung: Ein anderer Mann (22 Jahre), der sehr betrunken war, hat gestern auf der Theresienwiese wild mit den Armen gerudert und einer vorbeilaufenden Besucherin unters Dirndl gegriffen. Eine Polizeistreife nahm ihn vorläufig fest. Ihn erwartet eine Anzeige.

11.30 Uhr: Auf dem Oktoberfest kann man bestens netzwerken: Darum haben die Macher der Gründermesse „Bits & Pretzels“ für ihren letzten Tag Tische im Schottenhamelzelt gebucht. Angemeldete Teilnehmer können sich zum Beispiel zu Vertretern von Rocket Internet, Telekom und Twitter setzen.

+ „Bits & Pretzels“ im Schottenhamelzelt. © Ra mona Weise

+ Familientag am zweiten Wiesn-Dienstag. © Ramona Weise 11.02 Uhr: Den Familientag nutzen viele Eltern mit ihren Kindern aus, meldet unsere Wiesn-Reporterin Ramona Weise. Sie ist für Sie wieder auf der Theresienwiese unterwegs, um alle News und allen Klatsch und Tratsch aufzuschnappen und aufzuschreiben.

10.28 Uhr: Der Münchner Schauspieler und Comedian Simon Pearce hat tz.de ein Interview gegeben, in dem er auch über das Oktoberfest sprach. Auf die Frage, ob er eigentlich zu den Münchnern gehört, die behaupten „Früher war die Wiesn schöner“, antwortete der 35-Jährige: „Das sagen viele Nostalgiker. Das ist aber auch manchmal ein bisschen altklug. Als ich wirklich aktiv auf die Wiesn gegangen bin, ging das ja schon los, dass das in wurde. Deswegen sind wir auch gegangen.“ Es sei früher weniger los gewesen. Heute sei es sehr überlaufen. „Aber das ist halt so. Alles ist überlaufen. Mich stört das nicht.“ Er sei immer noch gern auf der Wiesn. „Ich gehe halt nicht am Wochenende. Es gibt ja Leute wie den Harry G zum Beispiel, der mit Fleiß am Wochenende geht. Ich mache das nicht, wenn's überfüllt ist, aber dann gehe ich halt am Montagnachmittag, ist mir wurscht.“

Doch es gibt eine Sache, die Pearce auf dem Oktoberfest Angst macht: die Gewalt. „Früher hat jemand einem aufs Maul gehauen. Und da war nicht mehr. Heute wird auf Menschen eingeprügelt, bis sich nichts mehr regt.“ Er habe eh nie gekämpft, sei viel zu schwach dafür. Doch ihm sei aufgefallen, dass im Kampf der „Ehrenkodex“ verloren gegangen sei: „Streiterei, kriegst a Fotzn (Bairisch für Ohrfeige), dann war's das – das gibt es nicht mehr. Auf der Wiesn hauen die Leute mit Masskrügen auf sich ein, bis alles zu spät ist. Und das macht mir tatsächlich Angst. Diese Unberechenbarkeit.“ Er versuche aber, seine Angst zu unterdrücken, „weil Angst kein gutes Mittel ist, um glücklich zu leben.“ Lesen Sie hier das ganze Interview mit Simon Pearce.

München erinnert an das Oktoberfestattentat heute vor 37 Jahren

8.50 Uhr: München wird den schrecklichen Abend vor genau 37 Jahren nie vergessen: das Oktoberfestattentat am 26. September 1980. Zwölf Wiesn-Besucher und der Attentäter, der 21-jährige Stundet Gundolf Köhler, starben bei dem Bombenanschlag; 211 Menschen wurden verletzt. Obwohl viele Akten- und Beweisstücke inzwischen vernichtet sind, wird seit Dezember 2014 wieder ermittelt. Um 9.30 Uhr legt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) zum Gedenken an die Opfer einen Kranz am am Haupteingang zum Festgelände nieder.

Übrigens ist das Oktoberfestattentat der Grund, warum Wiesn-Besucher ihre Pappschalen und fetttriefenden Taschentücher auf den Boden werfen sollen. Mülleimer hat die Stadt auf dem Festgelände aus Sicherheitsgründen abgeschafft, weil die Bombe vor 37 Jahren in einem Mülleimer lag. Nur Imbissstände mit Extra-Genehmigungen dürfen Abfalleimer aufstellen, die sie allerdings abends wieder wegsperren müssen (sehen Sie hier ein Video zu diesem Thema).

8.23 Uhr: Mit dem Kettenkarussell fahren, Schokofrüchte und Zuckerwatte essen und mit Papa in den Autoscooter steigen: Eltern werden auf dem Oktoberfest 2017 viel Geld los. Unsere Wiesn-Reporterin Janina Ventker hat Familie Viaplana aus Sendling beim Wiesn-Bummel begleitet: Mutter Maite (39, Designerin) und Vater Marc (40, Journalist) und die zwei Buben Jan (9) und Mio (6). Die Eltern setzen ein Limit von rund 50 Euro. „Bei den Großeltern ist das Budget höher“, sagt Maite Viaplana und lacht.

+ Für die rasante Achterbahn Wilde Maus kann sich die ganze Familie begeistern. © Oliver Bodmer In einem Zelt zu essen, ist den Viaplanas zu teuer. Verständlich. Stattdessen nehmen sie Getränke von daheim mit und kaufen Leberkässemmel am Imbissstand. Wir haben ausgerechnet, wie viel Familien am heutigen Dienstag auf der Wiesn sparen. Denn heute ist Familientag und das bedeutet ermäßigte Fahrt-, Imbiss- und Eintrittspreise.

Ein Beispiel, wie viel Geld Eltern und Kinder am Familientag sparen können

normal Familientag Ersparnis Zuckerwatte 2 x 2 = 4 Euro 2 x 1 = 2 Euro 2 Euro Pfeilwerfen 13 Pfeile = 5 Euro 15 Pfeile = 5 Euro 2 Pfeile Wilde Maus 2 x 6 Euro (Erwachsen) 2 x 4 Euro (Kinder) = 20 Euro 2 x 4 Euro (Erwachsen) 2 x 3 Euro (Kinder) = 14 Euro 6 Euro Hexenschaukel 2 x 2,50 = 5 Euro 2 x 2 = 4 Euro 1 Euro Flipper 2 x 5 = 10 Euro 2 x 3,50 = 7 Euro 3 Euro Insgesamt 44 Euro 32 Euro 12 Euro

Falsche 50-Euro-Scheine im Hofbräuzelt aufgetaucht – schauen Sie sich genau Ihr Wechelgeld an

7.50 Uhr: Beim Zählen der Einnahmen hat eine Mitarbeiterin im Hofbräuzelt bemerkt, dass unter den Geldscheinen mehrere gefälschte waren – ein 100er und sieben 50er. Die Maschine schlug an. Die Mitarbeiterin, die die Abrechnungen macht, vermutet eine Bande hinter den falschen Fünfzigern. „Die bestellen ein Radler mit dem Schein, nippen einmal am Getränk und ziehen weiter.“ Tatzeitraum: Samstag zwischen 19 Uhr und 22 Uhr. Laut Polizei handelt es sich um den ersten angezeigten Fall von Falschgeld auf der Wiesn 2017. Auf dem Schaden bleiben die Wirte sitzen.

7.12 Uhr: Sehen Sie 84 Bilder der After-Wiesn-Party im „Neuraum“ vom zehnten Wiesn-Tag (25-September).

