Auf geht‘s ins Finale! Der letzte Wiesn-Samstag im Live-Ticker

Heute ist Samstag, Tag 15 auf dem Oktoberfest 2017. Das letzte, aber dafür lange, Wiesn-Wochenende ist angebrochen. Das Wetter soll leider etwas schlechter werden. Wir berichten, was auf der Theresienwiese los ist im Live-Ticker.

Das 184. Oktoberfest läuft: Hier tickern wir alle Nachrichten und den Promi-Klatsch vom heutigen Samstag und vom Freitagabend.

Es gibt offenbar Schausteller, die wegen schlechter Einnahmen um ihre Existenz fürchten. Die Besucher sind offenbar sparsamer als sonst.

Lesen Sie noch unseren Wiesn-Ticker vom Donnerstag und Freitag.



11.23 Uhr: Twitter-Fundstück von unserem Lieblingsaccount @altmuenchner.

11.00 Uhr: Vielen, vor allem unter den Münchnern, ist es gar nicht bewusst: Auf dem Oktoberfest gibt es ein eigenes Postamt. Und das wird auch rege genutzt, viele Touristen verschicken Ansichtskarten. Wir haben und mal angeschaut, wer und was da so geschrieben wird.

10.28 Uhr: Wir können immer noch nicht fassen, dass sie sich das getraut hat: Unsere Reporterin Ramona Weise hat auf der Wiesn-Fahrgeschäfte mit Drehwurm-Faktor getestet und sich aufs Teufelsrad und in die Krinoline gesetzt und in den Rotor gewagt. Aber das sie sich mit aufs Steilwand-Motorradl setzt, das finden wir wirklich mutig! Hier steht, wie sich das anfühlt.

10.00 Uhr: Leider gibt es auch schon wieder eine unschöne Wiesn-Geschichte: Wiesn-Kellner Alexander R. wurde auf dem Heimweg von der Wiesn brutalst zusammengeschlagen. Der Täter ließ ihn schwer verletzt liegen. Wie es ihm jetzt geht, lesen Sie hier.

09.30 Uhr: Die Bundespolizei hat am Freitag ihren Einsatztag in einem Twitter-Marathon begleitet. Unter dem Hashtag #sicherzurwiesn wurde berichtet, was so alles anfällt im Zuständigkeitsbereich der Beamten. Hier haben wir die besten Tweets zusammengefasst.

9.00 Uhr: Vor dem Start ins Final-Wochenende, ein Blick zurück: Die Notaufnahmen der beiden Innenstadt-Kliniken, die nah an der Wiesn liegen, haben eine Bilanz gezogen und verraten nebenbei auch, wieviel Promille der bisher betrunkenste Patient hatte. Außerdem warnen sie vor den gefährlichsten Wiesn-Unfällen.

8.30 Uhr: Traurig, aber wahr die Wiesn nähert sich schon wieder ihrem Ende zu. Allerdings gibt es vorher noch das lange, letzte Wiesn-Wochenende. traditionell wird es da noch einmal richtig voll auf der Theresienwiese. Darum schauen wir einmal in den Wetterbericht: Der sagt für den Samstagvormittag angenehme 16 und 17 Grad, aber - Obacht - ab 15 Uhr soll es regnen. Hoffen wir einfach mal, dass die Prognose nicht eintritt.

8.00 Uhr: Am Freitagabend war Promi-mäßig wieder einiges geboten auf dem Oktoberfest. Von Roberto Blanco bis Patrick Owomoyela waren sie alle wieder da. Die Bilder:

7.00 Uhr: Im Schützenfestzelt ging es gestern wieder richtig rund. Auch die Bedienungen feierten kräftig mit. Wir haben den Video-Beweis:

Sie können leider nicht selbst auf der Theresienwiese dabei sein? Wir verraten, wie Sie das Oktoberfest 2017 live im TV und Live-Stream sehen können. Zudem bieten wir den Live-Stream von münchen.tv. Welches Zelt ist wo? Wo gibt‘s welches Bier? Hier finden sie noch einmal alle Infos zu den Festzelten auf dem Oktoberfest. Wie sie am besten und vielleicht sogar etwas abseits der Massen zum Oktoberfest kommen,das verraten wir Ihnen hier.