Oktoberfest im Live-Ticker: Der Trachtenumzug zieht durch München

9000 Trachtler und Schützen ziehen am Sonntag ab 10 Uhr durch München zur Theresienwiese. Wir sind am zweiten Wiesen-Tag wieder live im Ticker dabei.

Tag zwei auf dem Oktoberfest: Um 10 Uhr startet der große Trachten- und Schützenumzug.

Welche Zelte haben noch offen, welche sind schon geschlossen? Das erfahren Sie im Laufe des Tages immer hier.

Unsere Wiesn-Reporter sind wieder für Sie auf der Theresienwiese unterwegs und versorgen Sie mit Fotos, Eindrücken, Infos, Kuriosem, Buntem, Promis und allem, was Sie sonst nicht verpassen dürfen.

>>> TICKER AKTUALISIEREN <<<

10.35 Uhr: Wieder ein Prachtgespann: diesmal von Hofbräu. Hofbräu hat auch einen Floßwagen im Zug - obwohl Hofbräu selbst nie auf der Isar transportiert hat.

10.34 Uhr: Hinter den Bürgermeistern gehen die Musiker aus Holzkirchen.

10.33 Uhr: Die nächste Bürgermeisterkutsche: Bürgermeister Seppi Schmid und seine Frau Natalie sowie Christine Strobl.

10.32 Uhr: Auf einem alten Feuerwehrwagen: die Feuerwehr Aubing.

10.31 Uhr: Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Unterhaching spielt den Petersburger Marsch.

10.30 Uhr: Das nächste Prachtgespann gehört zur Spaten-Brauerei - die letzte Brauerei, die das Bier mit Pferden ausgefahren hat.

10.29 Uhr: Der Fanfarenzug Graf Toerring-Gernlinden aus dem Kreis Fürstenfeldbruck und das Projektorchester sowie die Trachtengruppe aus Landsberg am Lech.

10.28 Uhr: Nächste Gruppe: die Tölzer Schützenkompanie.

10.27 Uhr: Wir bleiben im Tölzer Land: Die Stadtkapelle Bad Tölz marschiert hinter den Gebirgsschützen.

10.26 Uhr: Hinter dem Ministerpräsidenten die Gebirgsschützenkompanie Reichersbeuern aus dem Tölzer Land.

10.24 Uhr: Jetzt kommt der Ministerpräsident: Horst Seehofer mit Ehefrau Karin in der zweiten Festkutsche, geschmückt mit Gladiolen in Weiß und Blau.

10.22 Uhr: Die nächste Musikgruppe: die Vereinigte Burzenländer Blaskapelle aus München gefolgt von den Siebenbürger Sachsen.

10.21 Uhr: Die nächste Kapelle im Zug kommt aus Münsing am Starnberger See, gefolgt vom ersten Sechser-Gespann, der Löwenbrauerei.

10.20 Uhr: In der nächsten Kutsche sitzen die Vorstände des Bayerischen Trachtenverbands.

10.19 Uhr: Dem OB folgt die Kapelle aus Holzhausen am Starnberger See.

Oktoberfest 2017: OB Dieter Reiter in der ersten Festkutsche

10.18 Uhr: Es kommt schon die erste Festkutsche, traditionell besetzt mit Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter samt Gattin.

10.17 Uhr: Die Chiemgauer Jagdreiter aus Siegsdorf in einer nachgeschneiderten Uniform der Münchner Bürgerwehr.

10.16 Uhr: Jetzt tanzen die Moriskenfiguren. Die Tänzer sind ehemalige Sportstudenten.

10.15 Uhr: Auf die Dachauer Kapelle folgen die Ampertaler Trachtler aus Dachau - in Bauerntracht.

10.13 Uhr: Zusammen mit der Münchner Gilde läuft die Gilde aus Mindelheim. Dahinter: die Stadtkapelle aus Dachau.

10.12 Uhr: Apropos Schützen: Im Schützenzelt wurde gestern schon zünftig gefeiert. Hier gibt‘s die Bilder.

10.10 Uhr: Der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Freising in Rot-Grün zieht später direkt ins Armbrustschützenzelt ein. Direkt hinter den Freisingern: die Armbrustschützengilde Winzerer Fähndl.

10.09 Uhr: Hinter den Starnbergern fährt der Starnberger Fischerkahn.

10.08 Uhr: Bei den Temperaturen - es hat 9 Grad in München - darf man die Starnberger Frauen um ihre feschen Otterfellhauben beneiden.

10.07 Uhr: Es nieselt ein bisserl in München. Immerhin, kein heftiger Regen. Die nächste Gruppe: die Stadtkapelle und der Heimat- und Volkstrachtenverein aus Starnberg.

10.05 Uhr: Die erste Trachtengruppe: die Riederstoaner aus Feldmoching in Miesbacher Gebirgstracht.

10.04 Uhr: Es folgt hoch zu Ross das Münchner Kindl, Viktoria Ostler, die das Münchner Wahrzeichen in diesem Jahr zum zweiten Mal verkörpert.

10.03 Uhr: Die Knabenkapelle Nördlingen spielt und wird von ihren Trommlern angeführt.

Oktoberfest 2017: 9000 Trachtler beim Trachten- und Schützenumzug

10.01 Uhr: Es geht los mit den Polizistinnen und Polizisten der Reiterstaffel der Polizei München. Sie führen den Trachten- und Schützenzug durch die Stadt.

10 Uhr: Mit den Trommlern und dem Bayerischen Defiliermarsch beginnt der große Umzug. Noch steht der Tross, es gibt noch keine Freigabe für den Zug. Aber die Teilnehmer stehen bereit.

9.58 Uhr: Gleich geht‘s los.

9.27 Uhr: Während alle auf den traditionellen Trachten- und Schützenumzug warten, ist es auf dem Festgelände noch relativ ruhig:

+ © Stefan Thalhamer

9.10 Uhr: In etwas weniger als einer Stunde geht‘s los. 60 Gruppen haben sich dieses Jahr angemeldet. Anders als im Vorjahr hat keine Gruppe die Teilnahme wegen Terrorangst abgesagt. Auch dieses Mal kontrollieren Sicherheitsleute die Taschen aller Teilnehmer.

9 Uhr: Autofahrer sollten heute Vormittag einen großen Bogen um die Innenstadt machen: Der Tross, der etwa zwei Stunden lang durch München zieht, startet an der Maximilianstraße und führt über den Max-Joseph-Platz an Odeonsplatz und Feldherrenhalle vorbei über die Kardinal-Faulhaber-Straße und den Promenadeplatz weiter Richtung Lenbachplatz. Vom Stachus geht es dann über die Sonnen- und Schwanthalerstraße weiter bis zur Paul-Heyse-Straße. Am Kaiser-Ludwig-Platz quert der Zug dann über die Schubertstraße den Bavariaring und endet auf der Festwiese.

8 Uhr: Am Eröffnungssamstag wurde auf der Wiesn trotz Sauwetter schon recht gut gefeiert. Hier haben wir die schönsten Promi-Fotos vom ersten Abend gesammelt.

7.30 Uhr: Passend zum heutigen Festumzug haben wir hier einmal im Archiv gekramt: Im vergangenen Jahr erzählte uns eine Kutscherin, wie es ist die hohen Gäste bei dem Großereignis zu kutschieren und wie sie sich darauf vorbereitet.

Oktoberfest 2017: Wie wird das Wetter beim Trachtenumzug?

7.15 Uhr: Nach dem regnerischen Start am Samstag ist die bange Frage des zweiten Wiesn-Tages: Wie wird heute das Wetter? Im Moment kündigt der Wetterbericht im Durchschnitt 12 Grad und leider auch weiterhin Regen an.

7 Uhr: Heute steht der große Trachten- und Schützenzug an: Tausende Trachtler und Schützen ziehen ab 10 Uhr rund um die Innenstadt zur Theresienweise. Die rund 9000 Trachtler, Fahnenschwinger, Musikkapellen, Spielmannszüge, Jäger und Schützen kommen aus vielen Teilen Deutschlands sowie aus dem Ausland. Gruppen aus Österreich, Italien, der Schweiz, Polen, Serbien, Litauen und Bosnien und Herzegowina reihen sich in den sieben Kilometer langen Zug ein.

Er ist einer der größten Trachtenumzüge der Welt. Angeführt wird er vom „Münchner Kindl“, Viktoria Ostler. In festlich geschmückten Ehrenkutschen fahren Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) und der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit ihren Ehefrauen mit.

Oktoberfest 2017: So verlief der erste Tag

Seit Punkt 12 am Samstag fließt auf dem Oktoberfest wieder das Bier: Mit zwei Schlägen hat Reiter das erste Fass angezapft und traditionell mit Seehofer auf eine friedliche Wiesn angestoßen - hier in unserem Wiesn-Ticker vom ersten Samstag zum Nachlesen.

Bei Regen und kühlen Temperaturen waren die Festwirte zuvor in einem bunten Umzug auf Pferdewagen zum Festgelände gezogen. Zehntausende Menschen kamen bereits seit den frühen Morgenstunden trotz Regens auf die Theresienwiese. Dort waren durchsichtige Capes und Regenschirme ein beliebtes Utensil für die sonst meist in bunte Tracht gehüllten Besucher. Das sehr herbstliche Wetter dürfte auch dazu beigetragen haben, dass am Vormittag - anders als in den Vorjahren - noch kein Zelt wegen Überfüllung geschlossen werden musste.

Angesichts der latenten Terrorgefahr haben die Behörden für das diesjährige Oktoberfest ihr Sicherheitskonzept nochmals ausgeweitet. Polizeibeamte mit Bodycams - am Körper befestigte Kameras -, zusätzliche Videokameras und mehr Blumenkübel als Zufahrtssperren gehören zu den erweiterten Maßnahmen. Wie schon im Vorjahr ist das Gelände umzäunt, an den Eingängen gibt es Kontrollen, die Polizei zeigt auch deutlich Präsenz. Über eine Lautsprecheranlage sollen zudem Besucherströme bei einem möglichen Alarm besser geleitet werden.

Oktoberfest 2017: Neue Achterbahn mit ausschwingender Gondel und „Jules Verne Tower“

Weder die Kontrollen an den Zugängen zur Festwiese noch der Dauerregen schienen jedoch die gute Stimmung bei den Besuchern zu trüben. Es wurde gefeiert, ungeachtet der latenten Gefahr. Noch vor Öffnung der Bierzelte um 9 Uhr bildeten sich vor deren Eingängen lange Warteschlangen. Nach Öffnung rannten die ersten Gäste - die meisten in Tracht, viele aber auch mit Plastikregenschutz darüber - in die Bierzelte, um sich einen guten Tisch zu sichern.

Neu auf der Wiesn sind eine ganze Reihe von Fahrgeschäften, darunter eine Achterbahn mit einer ausschwingenden Gondel und ein 80 Meter hohes Kettenkarussell namens „Jules Verne Tower“. Im Südteil des Festgeländes auf der „Oidn Wiesn“ mit historischen Fahrgeschäften und Blasmusik rollt erstmals eine mehr als hundert Jahre alte Kindereisenbahn. Das Festzelt „Zur Schönheitskönigin“ will in diesem Jahr die Wirtshauskultur der Volkssänger neu beleben.

Oktoberfest 2017: Bierpreis, Wiesn-Wetter und Festzelte

Dass die Bierpreise schon wieder horrend ausfallen, dürfte wohl die wenigsten Wiesn-Besucher stören. Auch beim Wetter sind die Oktoberfestgänger meist einiges gewohnt: Der erste Tag startete mit Regen und auch in den kommenden Tagen soll es nicht unbedingt besser werden. Hier finden Sie stets das aktuelle Wiesn-Wetter. Und: Wir verraten, wie Sie das Oktoberfest 2017 live im TV und Live-Stream sehen können. Zudem bieten wir den Live-Stream von münchen.tv.

Alle Infos zu den Festzelten auf dem Oktoberfest finden Sie unter diesem Link.

my/pak/dpa

Rubriklistenbild: © Schlaf Marcus