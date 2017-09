Wiesn-Ticker: O'zapft werd! Alles zum ersten Oktoberfest-Tag

Oktoberfest 2017 im News-Ticker: Hier berichten wir vom Wiesn-Anstich am ersten Samstag sowie von allen Splittern und Kuriosem an Tag 1.

Oktoberfest 2017: Vorbericht zum ersten Tag

Endlich ist wieder Wiesn! Herzlich willkommen zu unserem Ticker vom ersten Oktoberfest-Samstag. Die Besucher haben sicherlich ihre Dirndl und Lederhosen bereitgelegt und werden in Massen zu Fuß und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auf die Theresienwiese strömen.

Die Menschen lieben Rituale. Und so freut es sicherlich auch jeden Wiesn-Fan, dass an diesem ersten Samstag alles wie üblich verlaufen wird. Erst kommt‘s am Vormittag zum traditionellen Einzug der Wirte auf die Theresienwiese. Dann wird OB Dieter Reiter im Schottenhamel-Zelt um Punkt 12 den so genannten Schlegel schwingen. Und das erste Fass anzapfen. Mit einem lautstark gerufenen „O‘zapft is! Auf eine friedliche Wiesn!“ wird Reiter dann das Oktoberfest offiziell eröffnen.

Oktoberfest-Anstich 2017: Braucht Münchens OB Dieter Reiter wieder nur zwei Schläge?

+ Münchens OB Dieter Reiter beim Anzapfen 2016. © dpa Die erste Mass reicht der OB wie üblich dem amtierenden Ministerpräsidenten. Und Reiter sowie Horst Seehofer sind in dieser Hinsicht - trotz des Eklats vom Vorjahr - schon sehr routiniert. Nicht nur bei ihrem Zusammenspiel beim Anstich, sondern Reiter auch beim Anzapfen selbst. Das Stadtoberhaupt braucht üblicherweise nur zwei Schläge - hartem Training sei Dank. Auch heuer wird er sich hier wohl keine Blöße geben, und es ist höchstwahrscheinlich, dass wieder nur zwei Schläge nötig sind.

Wenn das traditionelle Anzapfen dann erledigt ist, darf eine Mass nach der nächsten auch endlich an die anderen Wiesn-Besucher ausgegeben werden, die bis dahin auf dem Trockenen sitzen.

Oktoberfest 2017: Bierpreise hoch, Wetter mies - und trotzdem wird‘s schee

Dass die Bierpreise schon wieder horrend ausfallen, dürfte wohl die wenigsten Wiesn-Besucher stören. Bei der ersten Mass schaut man vielleicht noch aufs Geld, doch ab der dritten dürften viele es nicht mehr so genau nehmen. Die Wiesn ist halt teuer, auch wenn‘s einen ärgert.

Nicht so schön wird auch das Wetter - aber strahlenden Sonnenschein gibt‘s ja gefühlt ziemlich selten zum Wiesn-Start.

Trotz allem erwarten wir ein herrliches Oktoberfest mit ein paar Neuerungen, aber viel vom Geliebten. In Sachen Wiesn-Sicherheit haben die verantwortlichen Behörden alles getan, damit der traditionelle Ausruf des Oberbürgermeisters „Auf eine friedliche Wiesn“ Wirklichkeit wird.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf dem Oktoberfest - und natürlich auch mit unserer Wiesn-Berichterstattung. Ob Promis, News, Kurioses, Buntes - dank unseres Oktoberfest-Teams verpassen Sie nichts. Und natürlich liefern wir Ihnen an allen 18 Wiesn-Tagen einen Ticker.

