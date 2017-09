Schönheits-OP für Nino de Angelo

Schönheits-Doc Werner Mang verriet auf dem Oktoberfest 2017, welche Schönheits-OP er Nino de Angelo empfiehlt.

Erst die Mass, dann das Messer! Schönheits-Doc Werner Mang versammelte am Samstagabend im Käferzelt eine illustre Männerrunde – Freunde, Patienten und solche, die es bald werden. Wie Schlagerbarde Nino de ­Angelo (Jenseits von Eden), der fürs erste Wiesnwochenende sein niedersächsiches Dorf mit der bayerischen Großstadt tauschte. „Weil der Werner so ein cooler Typ ist.“ Und weil der ihn noch schöner machen will... „Dem Nino mach’ ich jetzt erst mal die Schlupflider, damit er wieder einen offenen Blick hat“, verspricht Mang.

Einen klaren Blick auf seine Situation hat der 53-jährige ­Nino schon. Nach Streit mit Noch-Frau Larissa, Alkoholfahrt und einem Seitensprung-Baby will er jetzt erst mal bei Neu-Freundin Jenny bleiben. „Sie hat genau das richtige Alter, 27. Älter sollen sie nicht sein, sonst fangen sie an zu spinnen, kriegen Torschlusspanik.“

Nino de Angelo auf dem Oktoberfest 2017: „Ich bin treu, ich flirte nicht mal auf der Wiesn“

Er muss es ja wissen, Noch-Ehefrau Larissa ist 33, und beide liefern sich eine regelrechte Schlammschlacht. „Es ist halt so. Ich bin dafür authentisch. Es muss rappeln in der Kiste.“ Und damit‘s auch mit der ­Neuen nicht langweilig wird, singt er auch mit ihr. 16 Termine stehen auf der Agenda. Wenn die Liebe so lange hält. „Ich bin treu, ich flirte nicht mal auf der Wiesn“, verspricht er und nimmt die tz-Reporterin gleich mal fest in den Arm...

Ebenfalls in der Runde dabei: Ruck-Zuck-Moderator Werner Schulze-Erdel, Peter Bond und Schauspieler Francis Fulton-Smith, der sein Glück am Schießstand ausprobierte. Für ihn ist es die erste Wiesn als Single. Noch im letzten Jahr war Ehefrau Verena an seiner Seite. „Ich schau’ jetzt nach vorn. Das Leben muss weitergehen“, so Fulton-Smith zur tz.

Nur einer fehlte: Schauspieler Fritz Wepper. „Ich hab’ ihm geraten, die Wiesn ausfallen zu lassen. Jetzt ist er Wandern in Südtirol. Das ist besser für ihn“, so Mang. Gut, dass es den fürsorglichen Schönheits-Doc gibt..

