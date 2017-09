Gelungener Wiesn-Start: 100.000 Besucher mehr als im Vorjahr

Bilanz zum ersten Oktoberfest-Wochenende

Trotz durchwachsenem Wetter kamen heuer schon zum Start mehr Besucher als im Vorjahr.

So richtig gut war das Wetter an diesem Oktoberfest-Auftakt-Wochenende nicht, allerdings auch nicht so schlecht und vor allem weit weniger nass als befürchtet: Die Stadt zieht eine erste Bilanz.