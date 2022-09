Neuer Job auf der Wiesn - Cathy Hummels begeistert: „Vielleicht wird auch mehr draus“

Von: Linus Prien

Cathy Hummels ist während der Wiesn im Einsatz. © Felix Hörhager/picture alliance/DPA

Bald ist es so weit. Das Oktoberfest findet wieder in München statt. Kurz vor dem Start der Wiesn wird bekannt, dass Cathy Hummels ihre eigene Radioshow moderieren wird.

München - In nur wenigen Tagen startet das Oktoberfest 2022 in München. Kurz vor Beginn der Wiesn gibt es brisante News: Cathy Hummels und Paul Fischer werden ihre eigene Radioshow von der Wiesn aus moderieren. Das gab der Radiosender ENERGY in einer Pressemitteilung bekannt. Die Radioshow wird im Hofbräu-Zelt aufgezeichnet. Während der Wiesn werden auch andere Shows im Hofbräu-Zelt stattfinden.

Cathy Hummels und Paulomuc werden sich gegenseitig Details aus ihren Leben entlocken, über Wiesn-Trends diskutieren und Tipps für die besten Wiesn-Besuche geben, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Außerdem verraten die beiden, wo täglich nach der Wiesn noch weitergefeiert wird und wie man das größte Volksfest der Welt for free erleben kann. Cathy Hummels ist TV-Moderatorin, Bestsellerautorin („Mein Umweg zum Glück“) und Unternehmerin. Paulomuc, bürgerlich Paul Luca Fischer, ist Radiomoderator und Social-Media Influencer.

Cathy Hummels über Wiesn-Job: „Für mich geht ein Traum in Erfüllung“

Cathy Hummels freut sich sehr auf die erste Sendung: „Meine eigene Show beim größten Event des Jahres in meiner Heimatstadt und dann auch noch im bekanntesten Wiesnstudio Münchens. Für mich geht ein Traum in Erfüllung, ich kann es kaum erwarten bei ENERGY On Air zu gehen und über die Themen zu sprechen, die mir Spaß machen! Vielleicht wird da ja auch mehr draus und ich moderiere bald öfter.“

ENERGY-Programm-Manager Dominik Koislmeyer freut sich auf die Zusammenarbeit: „Es ist das Match des Jahres! Cathy ist als Münchnerin prädestiniert wie keine andere für unser ENERGY Wiesnstudio. Ihre eloquente Art und ihre Erfahrung haben mich schon bei der gemeinsamen Konzeption der Show überzeugt. Ich freue mich auf großartige Radio-Momente mit Cathy Hummels und Paulomuc.“ (lp)

