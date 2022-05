„Nicht sicher, ob es richtig ist“: Experte zweifelt an der Wiesn 2022 - Minister kontert umgehend

Von: Theresa Kuchler

Janosch Dahmen ist Grünen-Gesundheitsexperte. Er findet eine Wiesn 2022 unvernünftig. © Kay Nietfeld/dpa

Zwei Jahre mussten Wiesn-Besucher verzichten, jetzt ist die Vorfreude auf das Oktoberfest 2022 riesig. Mit Blick auf eine mögliche Corona-Welle im Herbst werden aber auch erste kritische Stimmen laut.

München - Zwei lange Corona-Jahre liegen hinter uns und es sieht so aus, als kehre das Leben langsam zur Normalität zurück. Auch das größte Volksfest der Welt, das Münchner Oktoberfest, soll vom 17. September bis 3. Oktober 2022 endlich wieder steigen. Eine Riesen-Erleichterung für Wirte und leidenschaftliche Wiesn-Gänger - nicht nur in München. Mit Blick auf Corona gibt es aber auch schon erste Kritik an den Plänen der Stadt.

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen findet, die Gefahr durch eine mögliche Corona-Welle im Herbst sei viel zu hoch. „Ich bin mir nicht sicher, ob es klug und richtig ist, jetzt schon Versprechen auszusprechen, dass große Menschenansammlungen im Herbst auf jeden Fall wieder möglich sein sollen“, sagte der Politiker am Dienstag (17. Mai) dem Bayerischen Rundfunk.

Oktoberfest 2022: Experte kritisch - „Nicht sicher, ob es klug ist“

Für die Menschen sei es laut Dahmen wichtig, dass man in erster Linie Vorsicht und Vorsorge walten lasse, anstatt Versprechen auszustellen, die die Politik am Ende vielleicht gar nicht halten kann. Immerhin bestehe die große Gefahr neuer Varianten des Coronavirus. Und die könnten sich bei einem Massen-Event wie der Wiesn, die im Schnitt rund sechs Millionen Besucher aus der ganzen Welt anzieht, extrem schnell verbreiten.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) wies Dahmens Kritik zurück und verteidigte die positive Oktoberfest-Entscheidung von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). „Es ist unbestritten, dass eine so große Veranstaltung mit Gästen aus vielen Ländern ein Infektionsrisiko bedeutet“, sagte Holetschek. Aber dennoch gebe es gute Gründe dafür, das Oktoberfest stattfinden zu lassen. „Diese Entscheidung ist auch mit Blick auf die derzeitige Entwicklung der Corona-Pandemie vertretbar.“

Absage der Wiesn 2022 wäre für alle Beteiligten eine Katastrophe

Sollte die Pandemie-Lage das Oktoberfest 2022 tatsächlich verhindern, wäre das ein herber Schlag. Schließlich sind die Planungen für die Wiesn schon im vollen Gange - und von der Bedienung, über den Taxifahrer bis zum Wirt hängen Existenzen an ihr. Die Absage des Oktoberfests sorgte schon im vergangenen Jahr für eine sehr große Enttäuschung, ein erneuter Rückschlag wäre für die Betroffenen eine wirtschaftliche Katastrophe.

Wie sehr sich viele Menschen das Oktoberfest herbeisehnen, zeigen auch die Reservierungszahlen: Viele Tische der Festzelte sind bereits ausreserviert. Wie es um die Reservierungen in den Wiesn-Zelten 2022 steht und wo Sie noch die Chance auf einen Tisch haben, lesen Sie ebenfalls bei uns. (kuc)