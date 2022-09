Oktoberfest-Start im Live-Ticker: Wetter spielt beim Corona-Comeback nicht mit

OB Reiter steht bereit

Die Wiesn 2022 startet! Um Punkt 12 Uhr sticht Oberbürgermeister Dieter Reiter das erste Fass an. Alle Infos rund um den Start des Oktoberfests im News-Ticker.

Oktoberfest 2022: Die Wiesn in München startet am 17. September nach zwei Jahren Pause wieder.

Anstich zur Wiesn: Um Punkt 12 sticht OB Dieter Reiter das erste Fass an.

Alle News zum Start der Wiesn finden Sie in diesem Live-Ticker.

München – Endlich wieder „O’zapft is!“ Nach zwei Jahren Corona-Pause startet die Wiesn am 17. September wieder. Startschuss ist traditionell der Anstich durch Münchens Oberbürgermeister. Am Samstag übernimmt das Dieter Reiter (SPD) im Schottenhamel Zelt um Punkt 12 Uhr. 2019 brauchte er zwei Schläge, bis das Fass zum Zapfen bereitstand. Bevor das Fass nicht angestochen ist, gibt‘s auch kein Bier für die Besucher.

Datum: 17. September bis 3. Oktober Öffnungszeiten: 9 Uhr bis 0.30 Uhr Ort: Theresienwiese München

Oktoberfest 2022: Anstich durch OB Reiter - erste Maß erhält Markus Söder

Die Tradition besagt, dass die erste Maß an den Ministerpräsidenten geht. Markus Söder (CSU) freut sich schon auf seinen Wiesn-Besuch, erst kürzlich kündigte er an, ohne Maske auf dem Oktoberfest zu erscheinen, was bei dem ein oder anderen negative Reaktionen auslöste.

+ Wiesn-Anstich: 2019 brauchte OB Dieter Reiter zwei Schläge. © Francesco Gulotta/IMAGO

Die Wiesn 2022 findet ohne ein Corona-Hygienekonzept statt, gewisse Einlassregeln gilt es aber dennoch zu beachten. Die gemütliche Oide Wiesn als Ergänzung zum Oktoberfest findet 2022 selbstverständlich ebenfalls wieder statt. Für drei Euro Eintritt gibt‘s nostalgische Fahrgeschäfte, ein Museumszelt und gemütliche Bierzelte.

Alle Informationen zu den 17 Festzelten des Oktoberfests 2022 finden Sie in unserer Übersicht.

Wiesn 2022: Wetter scheint zum Anstich diesmal nicht mitzuspielen

Es scheint offenbar kein Kaiserwetter zum diesjährigen Start der Wiesn zu geben. Die Wetter-Prognosen sehen düster aus, es soll kühl und vor allem nass werden. Ob der erste Tag regelrecht ins Wasser fällt, scheint immer wahrscheinlicher. Das wird allerdings den Besucheransturm kaum abhalten können.

In unserem News-Ticker zum Anstich des Oktoberfest 2022 erfahren Sie alles, was am ersten Wiesn-Tag auf der Theresienwiese passiert. (tkip)

