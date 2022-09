Schlangen „länger als bei Queen“ vor Wiesn-Start – und dann geht das Gerenne los

Die Wiesn 2022 startet! Um Punkt 12 Uhr sticht Oberbürgermeister Dieter Reiter das erste Fass an. Alle Infos rund um den Start des Oktoberfests im News-Ticker.

Oktoberfest 2022: Lange Schlangen kurz vor der Eröffnung des Festgeländes.

Festgelände der Wiesn öffnet um 9 Uhr: Besucher stürmen zu den Zelten.

Anstich zur Wiesn: Um Punkt 12 sticht OB Dieter Reiter das erste Fass an.

Alle News zum Start der Wiesn finden Sie in diesem Live-Ticker.

Update vom 17. September, 9.57 Uhr: Wie ein Polizeisprecher unserer Redaktion auf Anfrage mitteilt, habe es bisher noch keine Zwischenfälle oder Einsätze gegeben. Alles sei ruhig. „Wir sind aber mit mehreren Einheiten bereits vor Ort“.

In rund 45 Minuten startet der Einzug der Wiesnwirte. Mit Festkutschen marschiert der Umzug ab der Josephspitalstraße über die Sonnenstraße, die Schwanthalerstraße und den Bavariaring bis hin zum Festgelände. Circa eine Stunde dauert die Tradition.

Oktoberfest 2022: Ansturm auf Zelte - Stunden vor Anstich schon betrunken

Update vom 17. September, 9.45 Uhr: Die Tische in den Festzelten sind bereits gefüllt, wie auf den Webcams von oktoberfest-tv.de zu erkennen ist. Die Besucher stürmten regelrecht den Eingang, um einen guten Platz in einem Bierzelt zu ergattern. Nun heißt es Geduld: Den Bier-Durst können die Besucher erst stillen, wenn OB Reiter um 12 Uhr das erste Fass ansticht.

Viele glühten schon seit den frühen Morgenstunden vor und warteten teils seit 5 Uhr in Dirndl und Lederhose vor dem Festgelände. Manch einer war schon Stunden vor dem Anstich sichtlich betrunken. Corona-Schutzmasken trug kaum einer der überwiegend jungen Besucher.

Nach Eröffnung des Wiesn-Festgeländes stürmen Besucher in Richtung Zelte. © Sven Hoppe/dpa

Update vom 17. September, 9.35 Uhr: Regen, Temperaturen von maximal 11 Grad und sogar Gewitter: Die Wetter-Prognose für den Samstag lässt nicht auf einen Schönwettertag für den Anstich des Oktoberfests schließen. Aber es gibt wohl doch noch Hoffnung. Die Sonne quält sich momentan immer mal wieder durch die Wolken, es könnte also doch noch aufklaren. Auf Twitter scherzt ein Nutzer: „Ich glaube, Petrus ist Münchner“.

Wiesn 2022: Schlange „länger als bei der Queen“? Festgelände um 9 Uhr eröffnet

Update vom 17. September, 9.15 Uhr: Das Festgelände ist geöffnet und die Menschen drängen Richtung Zelte. Die Theresienwiese wird regelrecht gestürmt. Um 10 Uhr gibt es Essen und es werden Getränke ausgeschenkt, allerdings nur alkoholfreie. Erst nachdem Oberbürgermeister Dieter Reiter um Punkt 12 das Fass ansticht, darf getrunken werden.

Update vom 17. September, 8.25 Uhr: Noch knapp 30 Minuten, bis die Tore zum 187. Oktoberfest öffnen. Vor dem Eingang hat sich bereits eine lange Schlange gebildet, die ersten kamen bereits in der Dunkelheit (siehe voriges Update). Mittlerweile stehen die Menschen vor dem Haupteingang bis fast zur Bavaria. Laut Informationen von vor Ort endet die Schlange auf Höhe des Hackerzelts. Auf Twitter kommentiert dazu ein Nutzer: „Länger ois bei da Queen!“

Die Wiesn ist zurück: Nach zwei Jahren Zwangspause startet am Samstag wieder das größte Volksfest der Welt. Wir haben den genauen Fahrplan für die ersten beiden Tage.

Oktoberfest 2022: Stunden vor Eröffnung harren Menschen bereits vor den Eingängen

Update vom 17. September, 6.35 Uhr: Um 12 Uhr eröffnet Dieter Reiter das Oktoberfest - nach zweijähriger Corona-Pause. Lange vor dem offiziellen Start des Münchner Oktoberfests am Mittag haben sich an den Eingängen Warteschlangen gebildet. Sechs Stunden vor der offiziellen Eröffnung warteten am frühen Morgen mehrere Dutzend Menschen bei kaltem Herbstwetter auf den Einlass, einige hatten Brotzeit mitgebracht - noch mehr glühten mit mitgebrachtem Bier vor.

Die ersten waren am frühen Morgen noch bei Dunkelheit gekommen. In den Straßen strömten zahlreiche Menschen in Dirndl und Lederhose Richtung Festgelände. Die meisten Besucher hatten Rucksäcke und größere Taschen zu Hause gelassen. Diese sind aus Sicherheitsgründen verboten.

Die ersten Wiesnbesucher stehen am Eingang und warten auf den Einlass. © Sven Hoppe/dpa/dpa-Bildfunk +++

Oktoberfest-Start im Live-Ticker: Wetter spielt beim Corona-Comeback nicht mit

Erstmeldung vom 16. September: München – Endlich wieder „O’zapft is!“ Nach zwei Jahren Corona-Pause startet die Wiesn am 17. September wieder. Startschuss ist traditionell der Anstich durch Münchens Oberbürgermeister. Am Samstag übernimmt das Dieter Reiter (SPD) im Schottenhamel Zelt um Punkt 12 Uhr. 2019 brauchte er zwei Schläge, bis das Fass zum Zapfen bereitstand. Bevor das Fass nicht angestochen ist, gibt‘s auch kein Bier für die Besucher.

Datum: 17. September bis 3. Oktober Öffnungszeiten: 9 Uhr bis 0.30 Uhr Ort: Theresienwiese München

Oktoberfest 2022: Anstich durch OB Reiter - erste Maß erhält Markus Söder

Die Tradition besagt, dass die erste Maß an den Ministerpräsidenten geht. Markus Söder (CSU) freut sich schon auf seinen Wiesn-Besuch, erst kürzlich kündigte er an, ohne Maske auf dem Oktoberfest zu erscheinen, was bei dem ein oder anderen negative Reaktionen auslöste.

Wiesn-Anstich: 2019 brauchte OB Dieter Reiter zwei Schläge. © Francesco Gulotta/IMAGO

Die Wiesn 2022 findet ohne ein Corona-Hygienekonzept statt, gewisse Einlassregeln gilt es aber dennoch zu beachten. Die gemütliche Oide Wiesn als Ergänzung zum Oktoberfest findet 2022 selbstverständlich ebenfalls wieder statt. Für drei Euro Eintritt gibt‘s nostalgische Fahrgeschäfte, ein Museumszelt und gemütliche Bierzelte.

Wiesn 2022: Wetter scheint zum Anstich diesmal nicht mitzuspielen

Es scheint offenbar kein Kaiserwetter zum diesjährigen Start der Wiesn zu geben. Die Wetter-Prognosen sehen düster aus, es soll kühl und vor allem nass werden. Ob der erste Tag regelrecht ins Wasser fällt, scheint immer wahrscheinlicher. Das wird allerdings den Besucheransturm kaum abhalten können.

In unserem News-Ticker zum Anstich des Oktoberfest 2022 erfahren Sie alles, was am ersten Wiesn-Tag auf der Theresienwiese passiert. (tkip)

