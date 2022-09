Blaulicht-Partybus: Bundespolizei spielt Wiesn-Hits für Besucher – und nennt simplen Grund

Ernst gemeinte Frage? Dann hier eine Antwort :-)

Mit den Olympischen Spielen '72 hat man in München beschlossen das Prostitution etc in die Außenbereiche verlagert wird. Der sogenannte Sperrbezirk hat hauptsächlich die Münchener Innenstadt um das Rathaus betroffen.

Gauweiler hat dann über die nächsten Jahre immer mehr dafür gesorgt das entsprechende Häuser und Straßenzüge nicht mehr in der direkten Innenstadt zu finden sind.

Es gibt eine sehr gute Führung vom Stadtvogel die wir mal mitgemacht haben. Da gehen die ein wenig drauf ein

https://www.stadtvogel.de/e...

VG