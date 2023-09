Traum-Wetter am ersten Wochenende? Experte gibt ausführliche Prognose für die Wiesn-Zeit

Von: Lucas Sauter Orengo

Teilen

Wird es zur Wiesn sonnig? Eine erste Prognose verspricht schönes Spätsommer-Wetter. © Sven Hoppe/dpa

Das Oktoberfest 2023 in München steht kurz vor der Eröffnung. Doch wie wird das Wetter zur Wiesn? Wetter.com-Experte Alban Burster gibt eine erste Einschätzung.

München - Es ist angerichtet: Das erste Fass der Wiesn 2023 wartet nur darauf, angezapft zu werden. Die Zelte stehen, die Fahrgeschäfte stehen auf ihren Positionen, die Vorfreude ist allgegenwärtig. Zum endgültigen Oktoberfest-Glück würde jetzt nur noch eins fehlen: Weißblauer Himmel und viel Sonnenschein.

Nachdem der September in München und der Region rekordverdächtig gestartet ist, treiben zur Mitte der Woche zunächst noch Gewitter die Temperaturen nach unten. Knapp 20 Grad am Donnerstag - drei Tage vor dem Anstich. Werden die Trachtenumzügler nass? Wetter.com-Experte Alban Burster gibt tz.de einen Ausblick auf das Wiesn-Wetter.

Oktoberfest 2023: So wird das Wetter zur Wiesn in München

„Am ersten Wiesn-Wochenende gibt´s für die Münchnerinnen und Münchner gute Aussichten für einen trockenen Start der diesjährigen Wiesn“, so Burster. Und weiter: „Die Temperaturen steigen am Samstag auf 25, am Sonntag sogar auf 28 Grad. Dazu zeigt sich neben einigen Wolken auch die Sonne.“ Schausteller und Wirte dürften ob der ersten Wetter-Prognose wohl mit großer Erleichterung reagieren, ist das vergangene Jahr doch noch in guter Erinnerung. Gar Glühwein wurde nach ein paar Tagen ausgeschenkt, nachdem es tagelangen Regen bei kühlen Temperaturen gegeben hatte.

Oktoberfest in München: Experte verrät, wie das Wetter zur Wiesn wird

Und auch ein Blick über den Monatswechsel hinaus zeigt, dass ein kräftiger Herbst-Einbruch wohl erst einmal nicht zu befürchten ist: „Wie es dann zum Monatswechsel weitergeht? Das ist derzeit noch ein bisschen spekulativ. Es sieht jetzt aber nicht nach unterkühltem und klatschnassem Herbstwetter aus“, so Alban Burster weiter.

Von den Schottenhamels bis hin zu Peter Inselkammer: Das sind die Oktoberfest-Wirte der 14 großen Zelte Fotostrecke ansehen

Damit dürfte einem sonnigen ersten Wiesn-Wochenende also nicht mehr viel im Weg stehen - doch das war nicht immer so. Zur Wiesn gab es in München schon Schnee, Temperaturen von unter fünf Grad, keinen Tropfen Regen oder genau das Gegenteil. Das Wiesn-Wetter: Immer wieder für eine Überraschung gut.