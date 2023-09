Spontaner Wiesngruß: Pilot malt Herzen an den Himmel über München – und verrät, wie es zu der Aktion kam

Von: Franziska Konrad

Herzen über der Theresienwiese von einem Königsdorfer Piloten – ausgeführt mit einem Prototyp der Akaflieg München – zierten zum Wiesn-Auftakt den Himmel. © Privat

Zum Oktoberfest-Beginn malte der Königsdorfer Pilot Sascha Odermann zwei Herzen an den Münchner Himmel. Die Aktion kam mehr als gut an - und sorgte deutschlandweit für Schlagzeilen.

Königsdorf – Zwei Herzen mit einem Durchmesser von etwa zwei Kilometern in drei Kilometern Höhe zierten zum Wiesn-Auftakt am vergangenen Samstag den Himmel über München. Hinter der Aktion steckt der Königsdorfer Pilot Sascha Odermann. Der Kunstflieger startete seinen Flugzeug beim Segelflugzentrum Königsdorf – und flog spontan in Richtung Landeshauptstadt. Im Gespräch mit Redakteurin Franziska Konrad verrät der 47-Jährige, wie ihm die Idee dazu kam, warum sein Telefon seitdem gefühlt nicht mehr still steht – und ob sich Oktoberfest-Besucher auf eine Fortsetzung freuen dürfen.

Wiesn 2023: Königsdorfer Pilot malt spontan zwei Herzen an den Himmel

Herr Odermann, Hand aufs Herz: Sind Sie ein riesen Wiesn-Fan oder was steckt hinter Ihrer Herz-Aktion?

(lacht) Das ist eine lustige Geschichte: Ich wohne direkt neben der Theresienwiese. Vom Fenster aus sah ich bei der Eröffnung am Samstag, wie die Leute bei schönstem Wetter auf das Oktoberfest strömten. Da packte auch mich die Vorfreude – als Pilot wollte ich einen Teil zu der tollen Stimmung beitragen. Mit den Herzen am Himmel wollte ich den Wiesn-Besuchern einfach eine Freude bereiten. Dass das geklappt hat und die Aktion so durch die Decke ging, finde ich zwar total schön – aber damit hätte ich niemals gerechnet.

Sascha Odermann, Kunstflieger aus Königsdorf. © Privat

Was genau ist passiert?

Deutschlandweit sorgten die beiden Herzen für Schlagzeilen. Gleich Samstagnacht berichtete die dpa darüber, danach folgte etwa der BR, vorhin habe ich Radio Gong ein Interview gegeben. Unglaublich, wie das alles viral gegangen ist. Einige Bekannte haben Selfies mit dem Herz gemacht, die wussten nicht mal, dass es von mir war. Und Freunde, die in Griechenland Urlaub machen, lasen davon und schrieben mir gleich: „Warst das etwa Du?“

Sind Sie dafür extra nach Königsdorf gefahren und in den Flieger gestiegen?

Nein, tatsächlich war ich flugbereit. Von Königsdorf aus wäre ich sowieso zu Flugshows nach Niederbayern geflogen. Recht spontan habe ich dann einen kleinen Umweg über München gemacht.

Doch gerade zur Wiesnzeit gelten erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Da darf man vermutlich nicht einfach über die Stadt fliegen und Motive in den Himmel malen?

Richtig. Rund um die Wiesn existiert ein Sicherheitsradius. Vor meinem Flug musste ich die Polizei und die Deutsche Flugsicherung kontaktieren. Die waren von der Idee begeistert – und stellten mir eine Sondergenehmigung aus.

Oktoberfest 2023: Herzen am Himmel zum Wiesnauftakt - Pilot bekommt Sondergenehmigung

Nachdem dieser Schritt erledigt war: Wie entsteht nun so ein Kunstwerk am Himmel?

Den weißen Dampf muss man sich wie Disconebel vorstellen. Um diesen zu produzieren, wird Paraffinöl in den Abgasstrom gespritzt. Von dort aus gelangt dieser nach draußen – und die Dampfspuren bleiben oben am Himmel stehen.

Was war denn das Schwierigste beim Malen der Herzen?

Den Anfang vom Herz wiederfinden. (lacht) Ich kann das nicht in einem Zug malen. Das geht nur mit dem richtigen Timing und Geschwindigkeit, einer bestimmten Schräglage und wenig Luftbewegung. Da ist schon Fingerspitzengefühl gefragt.

Wer weiß, vielleicht lege ich nächstes Jahr noch mal nach. Aber dann gibt es eher einen Masskrug und eine Brezn.

Abschlussfrage: Was gibt’s nächstes Jahr zur Wiesn? Drei Herzen?

(lacht) Eigentlich sollte das etwas Einmaliges sein. Aber nachdem die Aktion so gut ankam – wer weiß, vielleicht lege ich nächstes Jahr noch mal nach (augenzwinkernd). Aber dann gibt es eher einen Masskrug und eine Brezn, die kann ich in einem Zug malen.

