Nach gefährlichem Vorfall zum Wiesn-Start: TÜV äußert sich zum Zustand der Fahrgeschäfte

Von: Lukas Schierlinger

Teilen

Auf dem Oktoberfest sind am Wochenende zwei Achterbahn-Waggons zusammengestoßen. Allgemein bestünde kein Grund zur Sorge, erklärt ein TÜV-Experte.

München – Nach Worten des Geschäftsführers des TÜV-Verbands, Joachim Bühler, sind Fahrgeschäfte in Deutschland im internationalen Vergleich mit am sichersten. „Wir haben in Deutschland, auch international gesehen, mit das höchste Sicherheitsniveau von Fahrgeschäften“, sagte er am Montag in einem Radio-Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Nach einem ereignisreichen Auftakt-Wochenende auf der Wiesn war die Frage in den Fokus gerückt.

Oktoberfest 2023: Achterbahn-Waggons zusammengestoßen – TÜV zu Sicherheitschecks

Die Aufarbeitung eines Unfalls im Legoland im vergangenen Jahr habe aber gezeigt, wie wichtig die Schulung des Personals sei, das nach der Corona-Pandemie oft gewechselt habe. „Die Branche klagt selbst über Fachkräftemangel.“ Auf dem Oktoberfest waren am Samstagabend zwei Achterbahn-Waggons zusammengestoßen und acht Menschen leicht verletzt worden. Ein Waggon soll bei geringem Tempo auf den anderen gerollt sein. In der Folge äußerte sich der „Höllenblitz“-Betreiber auch zur Ursache des Unfalls.

Hoch hinaus und auf die Wilde Maus: Die bekanntesten Fahrgeschäfte auf der Wiesn in der Übersicht Fotostrecke ansehen

Für die Prüfung von Fahrgeschäften sind Bühler zufolge zum einen die Betreiber verantwortlich. Sie müssten regelmäßig ihre Fahrzeuge checken, vor jeder Abfahrt müsse das Personal einen Kurz-Sicherheitscheck abnehmen. „Zusätzlich, und das ist das, wo wir ins Spiel kommen, müssen solche Fahrgeschäfte einmal im Jahr vom TÜV grundlegend überprüft werden.“

Fahrgeschäfte auf der Wiesn: „Machen auch Prüfungen, ob irgendwo Korrosion ist“

Bei Fahrgeschäften, die auf Volksfesten stehen, müsse vor jedem Aufbau und nach jedem Abbau eine sogenannte Gebrauchsprüfung stattfinden. „Die machen in der Regel auch wir“, sagte Bühler. Dabei würden etwa sicherheitskritische Sachen geprüft. „Zum Beispiel Bremssysteme. Wir machen auch Prüfungen, ob irgendwo Korrosion ist.“ (lks/dpa)

Auf dem Oktoberfest könnte es am Montag ungemütlich werden: Gewitter sollen am Nachmittag München erreichen - ein markanter Wetter-Umschwung steht bevor.